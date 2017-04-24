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https://sport.mail.ru/news/football/29528347/
24 апреля 2017, 9:08 | Футбол | Nakanune.ru

Куйвашев обратится к Мутко по поводу скандального судейства на матче «Зенит» — «Урал»

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о готовности обратиться к вице-премьеру РФ и президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко.

Главу региона, который сам является активным болельщиком, возмутило качество судейства на матче чемпионата России «Зенит» — «Урал», передает корреспондент Накануне.RU.

«Уже долгие годы наши спортсмены на международном уровне вынуждены бороться и со своими соперниками на аренах, и с административным прессингом. Но не дело, когда подозрения в подобном “неспортивном” поведении мы чувствуем на игре между нашими любимыми командами “Урал” и “Зенит”. Я вынужден буду обратиться к Виталию Леонтьевичу Мутко с просьбой дать оценку ходу матча и судейству. “Уральцы”! Вы молодцы! Мы болеем за вас и будем защищать ваши тылы!», — приводит слова Куйвашева департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Как сообщало Накануне.RU, матч «Зенит» — «Урал», состоявшийся в минувшую субботу, завершился судейским скандалом: арбитр встречи Алексей Еськов удалил сразу троих игроков екатеринбургского клуба. В результате «Урал» уступил со счетом 0:2, пропустив два мяча в самом конце игры.
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