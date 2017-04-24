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https://sport.mail.ru/news/football/29528076/
24 апреля 2017, 8:45 | Футбол | Nakanune.ru

Уральские болельщики написали в РФС после скандального матча «Урала» и «Зенита»

Уральские болельщики организовали сбор подписей под обращением в РФС после скандального матча «Зенит» — «Урал». Петиция размещена на сайте change.org, передает корреспондент Накануне.RU.

В обращении болельщики просят дать оценку главному арбитру Алексею Еськову «и, по возможности, дисквалифицировать его».

«На поле творился цирк, трех удалений не было, Эрик сыграл в мяч, за разборки Павлюку [Павлюченко] — желтую надо было давать. А под конец успели нагадить удалением Емельянова, у которого был провокатор — Дзюба. Первый гол “Зенита” был забит не по правилам! Игрок бело-голубых фолил на Николае Заболотном, но судья решил промолчать. Также просим посмотреть судью на тему взяток, и провести расследование!» — говорится в петиции.

Там также отмечается, что «если вам не плевать на репутацию РФПЛ, вы накажете виновного».

Автора петиции уже поддержали другие болельщики.

«Матч судил человек однозначно купленный, спорт потерял лицо, так нельзя, если команда “Урал” не московская и не питерская, значит, побеждать они не заслуживают? Как так? Зачем играть? Давайте, у кого сколько денег, посчитаем и расставим места в чемпионате!» — отмечает один из интернет-пользователей, подписавших петицию.

«Полностью поддерживаю. Все верно, судейство безобразное!» — отмечает другой.

Предполагается, что обращение будет доставлено в РФС, его судейско-инспекторский комитет, а также в саму РФПЛ.

Напомним, в субботу «Урал» проиграл «Зениту» в рамках чемпионата России по футболу. Игра проходила на новой арене «Зенит» в Санкт-Петербурге, это был первый матч на этом новом дорогостоящем стадионе. Во втором тайме судья удалил сразу трех игроков екатеринбургского клуба. Специалисты, арбитры и спортивные журналисты раскритиковали решения арбитра.
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