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23 апреля 2017, 21:18 | Футбол | Югополис

ФК «Краснодар» на своем поле обыграл тульский «Арсенал»

Матч закончился со счетом 2:0.

Встреча с рамках 24-го тура РФПЛ проходила на стадионе «ФК Краснодар».

Первый тайм закончился с сухим счетом. Шарль Каборе открыл счет на 49-й минуте второго тайма, забив мяч в левый нижний угол ворот. Второй мяч на 84-й минуте отправил в ворота гостей Федор Смолов с подачи Вячеслава Подберезкина.

«Краснодар», на счету которого 41 очко, в настоящее время занимает четвёртое место в турнире. «Арсенал» с 18-ю очками находится на 15-й строчке.
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