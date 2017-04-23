ФК «Краснодар» на своем поле обыграл тульский «Арсенал»
Матч закончился со счетом 2:0.
Встреча с рамках 24-го тура РФПЛ проходила на стадионе «ФК Краснодар».
Первый тайм закончился с сухим счетом. Шарль Каборе открыл счет на 49-й минуте второго тайма, забив мяч в левый нижний угол ворот. Второй мяч на 84-й минуте отправил в ворота гостей Федор Смолов с подачи Вячеслава Подберезкина.
«Краснодар», на счету которого 41 очко, в настоящее время занимает четвёртое место в турнире. «Арсенал» с 18-ю очками находится на 15-й строчке.
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