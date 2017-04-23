Матч между «Крымтеплицей» и «КФУ-Бахчисарай» отменен в Симферополе из-за снегопада
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля./Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Обильный снегопад в Симферополе стал причиной отмены футбольного матча между клубами «Крымтеплица» и «КФУ- Бахчисарай», который должен был состояться в рамках 21-го тура чемпионата
премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС).
«Непогода накрыла поселок Аграрное (домашний стадион “Крымтеплицы” под Симферополем) обильным снегопадом, в результате чего поле стадиона “Спорт КТ Арена” полностью оказалось под снежным покровом. Главный рефери матча встречу не начал», — говорится в сообщении
В
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение
В остальных матчах тура керченский «Океан» разгромил на своем поле «ТСК — Таврия» (Симферополь) со счетом 6:1, «Севастополь» в гостях выиграл у «Евпатории» (1:0), ялтинский «Рубин» дома со счетом 2:1 победил феодосийскую «Кафу». Турнирную таблицу после 21-го тура возглавляет «Севастополь» (44 очка), на втором месте — «Крымтеплица» (41), на третьем — «ТСК — Таврия» (39), далее следуют «Океан» (33), «Евпатория» (33), «Рубин» (20), «Кафа» (19), «КФУ-Бахчисарай» (5).
Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия».
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