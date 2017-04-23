Матч между «Крымтеплицей» и «КФУ-Бахчисарай» отменен в Симферополе из-за снегопада

«Непогода накрыла поселок Аграрное (домашний стадион “Крымтеплицы” под Симферополем) обильным снегопадом, в результате чего поле стадиона “Спорт КТ Арена” полностью оказалось под снежным покровом. Главный рефери матча встречу не начал», — говорится в сообщении пресс-службы «Крымтеплицы».

В пресс-службе клуба корреспонденту ТАСС уточнили, что поле стадиона очищали несколько раз в течение дня, но «снегопад был таким обильным, что рабочие просто не справлялись с расчисткой поля». «Встречу отменили. Решение далее будет принимать Контрольно-дисциплинарный комитет КФС», — сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий: мокрого снега и сильного ветра.

В остальных матчах тура керченский «Океан» разгромил на своем поле «ТСК — Таврия» (Симферополь) со счетом 6:1, «Севастополь» в гостях выиграл у «Евпатории» (1:0), ялтинский «Рубин» дома со счетом 2:1 победил феодосийскую «Кафу». Турнирную таблицу после 21-го тура возглавляет «Севастополь» (44 очка), на втором месте — «Крымтеплица» (41), на третьем — «ТСК — Таврия» (39), далее следуют «Океан» (33), «Евпатория» (33), «Рубин» (20), «Кафа» (19), «КФУ-Бахчисарай» (5).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия».