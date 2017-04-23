Губернатор Куйвашев вмешался в скандал матча "Зенит" - "Урал"

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В правительство России уйдет жалоба.

Невиданным скандалом обернулся матч открытия стадиона «Крестовский» 22 апреля 2017 года. В поединке 24-го тура РФПЛ сошлись питерский «Зенит» и екатеринбургский «Урал».

Гости весьма уверенно проходят весенний отрезок чемпионата. Четыре победы подряд и выход в финал Кубка России — впервые в истории Урала.

На газоне «Зенит-Арены», который объективно выглядит хуже, чем поле маленького стадиона «Урала"(!), «шмели» не спасовали. «Зенит» ничего не мог сделать с крепкой защитой гостей, получившей немало похвальных слов футбольных экспертов. А нападающие екатеринбуржцев все ближе шли к воротам питерцев, которых единожды от верного гола спасла штанга.

Кошмар на поле начался на 60-й минуте. Отводя атаку от своих ворот, полузащитник «Урала» Эрик Бикфалфи в подкате выбивал мяч. Он его и выбил, но затем под шипы попал голеностоп Игоря Смольникова. Для английского футбола, как отмечали комментаторы, это — стандартная игровая ситуация, но судья Еськов тут же показал екатеринбуржцу «горчичник». Поскольку это была его вторая желтая карточка, он покинул поле.

Несправедливое решение взорвало екатеринбуржцев. Особенно досталось арбитру от Романа Павлюченко, за что тот был «награжден» красной карточкой. В третьей части матча «Урал» остался вдевятером, сообщает корреспондент «Уралинформбюро».

Но даже при таких обстоятельствах питерцы не могли обойти защитные редуты гостей. На 86-й минуте после розыгрыша штрафного у ворот «Урала» Бранислав Иванович головой отправляет мяч в штангу и тут же заталкивает в угол ворот вратаря Николая Заболотного — тот не в состоянии отразить отскочивший мяч. Судья не реагирует на нарушение.

Тем временем в штрафной разыгрывается потасовка — зенитовец Артем Дзюба бьет по затылку Романа Емельянова. Судья показывает обоим по «горчичнику», а екатеринбуржцу и красную карточку с учетом предыдущей желтой.

«Урал» остался на поле ввосьмером и в дополнительное время едва не сравнивает счет. Окончательный итог матча 2:0 поставил Молло.

У многих сложилось впечатление, что «Зенит» должен был выиграть любой ценой. С VIP-трибуны за матчем наблюдал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Урал» потерял очки на поле «Крестовского», но в мастерстве переиграл питерцев и заслужил похвалу болельщиков не только в Екатеринбурге. После матча его котировки в финале Кубка России против «Локомотива» явно повысятся.