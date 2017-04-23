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https://sport.mail.ru/news/football/29519441/
23 апреля 2017, 8:36 | Футбол | Nakanune.ru

Депутат Госдумы попросит РФС дать оценку судейства на матче «Зенит» — «Урал»

Депутат Госдумы Андрей Альшевских намерен в понедельник обратиться в Российкий футбольный союз с требованием оценить работу судьи Алексея Еськова на игре «Зенит» — «Урал», которая состоялась в субботу, 22 апреля, на стадионе «Санкт-Петербург».

«Российский футбол, конечно, не без греха. Но не припоминается, чтобы до сих пор рефери столь дерзко, на мой взгляд, топил одну команду ради другой. Не известно еще, с каким результатом мог закончиться матч, если бы троих «уральцев» не удалили… Даже когда хозяева давили большинством, то долгие минуты не могли справиться с «Уралом», — пишет Альшевских в своем блоге на LiveJournal.

Депутат считает, что «опозорен новенький питерский стадион» и сам «Зенит». При этом он выразил надежду, что несправедливое судейство «по-хорошему разозлит нашу команду перед финалом Кубка России» — «Урал» впервые вышел в финал этого турнира и 2 мая поборется за победу с «Локомотивом».

Что касается матча «Зенит» — «Урал», то до последних минут счет в нем оставался нулевым. В конце встречи судья начал одного за другим удалять красной карточкой футболистов «Урала». Оставшись на поле ввосьмером уральцы пропустили мячи от питерской команды — 2:0.
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