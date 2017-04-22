Болельщики: Вся борьба за чемпионство еще впереди!
Победа ЦСКА над «Уфой» — самая обсуждаемая тема минувшей пятницы.
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АКИНФЕЕВ? АКИНФЕЕВ! ЦСКА ПОБЕДИЛ В УФЕ.
Главным героем встречи стал вратарь ЦСКА: в первом тайме он избежал удаления за фол «последней надежды», а во втором отразил пенальти.
Nika11. Если бы не Семак УФА с такими игрочишками шла бы на вылет 100%.
Jean4. Вся борьба за чемпионство еще впереди!
Thomas_Boy. Отлично. Даже не особо напрягаясь. Чалов молодец. Мы ишо побарахтаемся.
МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «СО “СПАРТАКОМ” ИМЕЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО. ТАМ БЫЛО ДВА НЕНАЗНАЧЕННЫХ ПЕНАЛЬТИ…».
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 24-го тура
Непорочный как ТИ. Да больше там было! Я лично ПЯТЬ насчитал….
Болела23. Товарищ, похоже, живет в
Gladiator141090. а я уже начал волноваться…
Крюков Сергей. «Куртка замшевая. Три». Еще немного и к Луческу придет собака. С милицией.
ИСПАНСКИЕ СМИ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ БЫЛИ СПЛАНИРОВАНЫ.
Издание AS озадачено поведением легенды валлийского футбола Иана Раша, который как представитель финала Лиги чемпионов-2016/17 провел жеребьевку полуфинала турнира. Отмечается, что после того как
zoostation. УЕФА надоели финалы Атлетико против Реала, теперь их свели вместе в полуфинале.
Пови. А как по мне, так тема про РУССКИХ ХАКЕРОВ не раскрыта.
Искремас. Финал понятен. Ювентус- Реал.
Ботаникум. А я бы заказал футбольной фортуне финал Атлетико — Монако.
МИХАИЛ БОЯРСКИЙ: «ЕСЛИ ОШИБУСЬ В РОЛИ ДИКТОРА — НАДЕЮСЬ, МЕНЯ НЕ УБЬЮТ ЗА ЭТО».
Знаменитый артист Михаил Боярский подтвердил, что в субботу на матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» он будет работать диктором. Напомним, эта игра станет первой для
Непорочный как ТИ. а шляпа и усы на вираже зажигать будут?
Komendant1. А на матче с Тереком будет Шнур.
Jean4. Во время матча можно будет услышать крылатые фразы: «Тысяча чертей!», «Каналья!» и другие.
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