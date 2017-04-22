Болельщики: Вся борьба за чемпионство еще впереди!

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АКИНФЕЕВ? АКИНФЕЕВ! ЦСКА ПОБЕДИЛ В УФЕ.

Главным героем встречи стал вратарь ЦСКА: в первом тайме он избежал удаления за фол «последней надежды», а во втором отразил пенальти.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%84%D0%B0%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#УфаЦСКА</a> Акинфеев тащит пенальти!!!<a href="https://t.co/qONRwoARmg">https://t.co/qONRwoARmg</a> <a href="https://t.co/9CHi7qDpHs">pic.twitter.com/9CHi7qDpHs</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/855438784275652608">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Nika11. Если бы не Семак УФА с такими игрочишками шла бы на вылет 100%.

Jean4. Вся борьба за чемпионство еще впереди!

Thomas_Boy. Отлично. Даже не особо напрягаясь. Чалов молодец. Мы ишо побарахтаемся.

МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «СО “СПАРТАКОМ” ИМЕЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО. ТАМ БЫЛО ДВА НЕНАЗНАЧЕННЫХ ПЕНАЛЬТИ…».

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 24-го тура премьер-лиги против «Урала» посетовал на судейство в игре со «Спартаком» (1:2 в Москве) и отметил, что это заставляет игроков нервничать и допускать ошибки. По его словам, у «Зенита» не было ни одной встречи без неприятных моментов и казусов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ответ Луческу! <a href="https://twitter.com/AlexBobrovSE">@AlexBobrovSE</a> разбирает эпизоды, не понравившиеся тренеру "Зенита"<a href="https://t.co/VtIZCei4Me">https://t.co/VtIZCei4Me</a> <a href="https://t.co/EwheairDAj">pic.twitter.com/EwheairDAj</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/855425902930538497">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Непорочный как ТИ. Да больше там было! Я лично ПЯТЬ насчитал….

Болела23. Товарищ, похоже, живет в какой-то другой реальности.

Gladiator141090. а я уже начал волноваться… что-то Луческу не ноет. Отлегло.

Крюков Сергей. «Куртка замшевая. Три». Еще немного и к Луческу придет собака. С милицией.

ИСПАНСКИЕ СМИ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ БЫЛИ СПЛАНИРОВАНЫ.

Издание AS озадачено поведением легенды валлийского футбола Иана Раша, который как представитель финала Лиги чемпионов-2016/17 провел жеребьевку полуфинала турнира. Отмечается, что после того как экс-игрок «Ливерпуля» вытащил шар с названием «Реала», он, не перемешивая оставшиеся шары в корзине и прощупав следующий шар, свел с мадридцами «Атлетико». В СМИ существует теория, согласно которой УЕФА хотел избежать возможности очередного финала Лиги чемпионов между клубами из Мадрида. Журналисты считают, что на шары могли воздействовать термически. Напомним, что за последние три года «Реал» и «Атлетико» дважды встречались в решающей игре турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кто на кого? Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов! <a href="https://t.co/Lb1kVC6L5U">https://t.co/Lb1kVC6L5U</a> <a href="https://t.co/1BJMtmk2yU">pic.twitter.com/1BJMtmk2yU</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/855365474607083520">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

zoostation. УЕФА надоели финалы Атлетико против Реала, теперь их свели вместе в полуфинале.

Пови. А как по мне, так тема про РУССКИХ ХАКЕРОВ не раскрыта.

Искремас. Финал понятен. Ювентус- Реал.

Ботаникум. А я бы заказал футбольной фортуне финал Атлетико — Монако.

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ: «ЕСЛИ ОШИБУСЬ В РОЛИ ДИКТОРА — НАДЕЮСЬ, МЕНЯ НЕ УБЬЮТ ЗА ЭТО».

Знаменитый артист Михаил Боярский подтвердил, что в субботу на матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» он будет работать диктором. Напомним, эта игра станет первой для сине-бело-голубых на арене «Санкт-Петербург».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Боярский будет диктором на первом матче "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург"<a href="https://t.co/h9lPv6xf29">https://t.co/h9lPv6xf29</a> <a href="https://t.co/JEMV0gUPP4">pic.twitter.com/JEMV0gUPP4</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/855383932069609473">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Непорочный как ТИ. а шляпа и усы на вираже зажигать будут?

Komendant1. А на матче с Тереком будет Шнур.

Jean4. Во время матча можно будет услышать крылатые фразы: «Тысяча чертей!», «Каналья!» и другие.