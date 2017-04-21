Футболисты скандальной игры студенческой лиги в сумме дисквалифицированы на 93 матча
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт. Игроки скандального матча Национальной студенческой футбольной лиги (НФСЛ) между командами Уральского федерального университета (УрФУ) и Чеченского государственного университета (ЧГУ) получили суммарно 93 матча дисквалификации, сообщается на официальном сайте НФСЛ.
Встреча проходила в Москве 13 апреля, на 72-й минуте на поле вспыхнула массовая драка, которую удалось остановить с помощью полиции. Несколько футболистов получили травмы, а матч было решено не доигрывать.
По итогам заседания
Футболисты команды УрФУ Роман Шалин, Александр Тарасов и Артемий Дорожинский получили шестиматчевые дисквалификации.
Кроме того, за недисциплинированное поведение игроков обеих команд, повлекшее прекращение матча, КДК НФСЛ принял решение аннулировать результат игры и присудить поражение обеим командам со счетом 0:3. Также ЧГУ выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, а УрФУ — 9 тысяч рублей.
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