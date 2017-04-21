Футболисты скандальной игры студенческой лиги в сумме дисквалифицированы на 93 матча

Встреча проходила в Москве 13 апреля, на 72-й минуте на поле вспыхнула массовая драка, которую удалось остановить с помощью полиции. Несколько футболистов получили травмы, а матч было решено не доигрывать.

По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета НФСЛ были приняты решения дисквалифицировать игроков команды ЧГУ Валида Лорсаева на 10 матчей, Арби Давлитгереева на 7 матчей, Магомед-Эми Шапиева на 9 матчей, Артура Губчикаева на 9 матчей, Докку Саламова на 7 матчей, Ахмеда Абубакарова на 7 матчей, Усмана Хасанова на 7 матчей, Арби Салихова на 7 матчей, Зелимхана Лабазанова на 6 матчей, Саид-Магомеда Сулейманова на 6 матчей.

Футболисты команды УрФУ Роман Шалин, Александр Тарасов и Артемий Дорожинский получили шестиматчевые дисквалификации.

Кроме того, за недисциплинированное поведение игроков обеих команд, повлекшее прекращение матча, КДК НФСЛ принял решение аннулировать результат игры и присудить поражение обеим командам со счетом 0:3. Также ЧГУ выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, а УрФУ — 9 тысяч рублей.