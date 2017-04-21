Футбольные команды УрФУ и ЧГУ оштрафованы за участие игроков в массовой драке на поле

На 72-й минуте матча между УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный) при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между футболистами. Потасовку удалось остановить не без помощи полиции. В результате инцидента футболист екатеринбургской команды Александр Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Арбитры приняли решение не доигрывать матч.

«В четверг, 20 апреля, состоялось заседание Контрольно- дисциплинарного комитета НСФЛ. В результате комитет вынес решение дисквалифицировать 13 игроков — участников драки на период от шести до 10 матчей и оштрафовать команды. Футбольная команда ЧГУ получила максимальный штраф в размере 30 тыс. рублей (дисквалифицировано 10 игроков — прим. ТАСС), а УрФУ — в размере 9 тыс. рублей (дисквалифицировано 3 игрока — прим. ТАСС). Также обеим командам присвоено поражение со счетом 0:3», — сказал он.

Стукалов подчеркнул, что футболист из УрФУ Александр Тарасов, которому в ходе потасовки сломали нос, также дисквалифицирован на шесть матчей. «Очень долго обсуждалось его участие в драке. Тарасов дисквалифицирован на шесть матчей, потому что перед тем, как его травмировали, он сам нанес удар, получается, что он ударил первым. Подтверждено, что он — не случайная жертва, а реальный участник драки», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал наказать виновных в драке между командами.