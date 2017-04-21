Студентов УрФУ и ЧГУ наказали рублем и «баранкой»

Контрольно-дисциплинарный комитет национальной студенческой лиги вынес решение о наказании студентов футбольных команд УрФУ и ЧГУ, устроивших драку прямо на поле, сообщает 21 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Командам засчитано техническое поражение со счетом 0:3. ЧГУ оштрафован на 30 тысяч рублей, УрФУ — на 9 тысяч. Сразу десять чеченских футболистов дисквалифицированы — от шести до десяти матчей. Из команды УрФУ дисквалифицированы три игрока на шесть матчей.

Неделю назад футболисты команды Уральского федерального университета во время матча ассоциации студенческой футбольной лиги подрались с игроками из команды Чеченского государственного университета из Грозного. В одном из эпизодов уральский игрок Роман Шалин пошел в жесткий стык с соперником. Чеченские игроки завелись и в одном из моментов, когда судья не видел, исподтишка ударили нашего игрока Александра Тарасова. Тут же на поле выбежала почти вся скамейка запасных грозненцев. Все стали махать кулаками, завязалась драка. Судья остановил встречу.