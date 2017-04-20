КДК НСФЛ дисквалифицировал 13 игроков за драку в матче студенческой лиги

видео Европейский футбол сотрясают массовые драки фанатов

Инцидент произошёл в Москве 13 апреля во время матча Премьер-группы Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования, между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).

«КДК дисквалифицировал у команды ЧГУ 10 игроков. Дисквалификации разные, от 6 до 10 матчей. У УрФУ дисквалифицировано 3 игрока на 6 матчей», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.