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20 апреля 2017, 21:31 | Футбол | Чемпионат.com

КДК НСФЛ дисквалифицировал 13 игроков за драку в матче студенческой лиги

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о решениях по инциденту с дракой в матче студенческой лиги, которые были приняты по итогам заседания КДК НСФЛ.

Инцидент произошёл в Москве 13 апреля во время матча Премьер-группы Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования, между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).

«КДК дисквалифицировал у команды ЧГУ 10 игроков. Дисквалификации разные, от 6 до 10 матчей. У УрФУ дисквалифицировано 3 игрока на 6 матчей», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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