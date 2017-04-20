КДК НСФЛ дисквалифицировал 13 игроков за драку в матче студенческой лиги
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о решениях по инциденту с дракой в матче студенческой лиги, которые были приняты по итогам заседания КДК НСФЛ.
Инцидент произошёл в Москве 13 апреля во время матча
«КДК дисквалифицировал у команды ЧГУ 10 игроков. Дисквалификации разные, от 6 до 10 матчей. У УрФУ дисквалифицировано 3 игрока на 6 матчей», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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