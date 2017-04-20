УрФУ и ЧГУ получили по техническому поражению за драку между футболистами
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о решении в отношении команд по инциденту с дракой в матче студенческой лиги, которые были приняты по итогам заседания КДК НСФЛ.
Инцидент произошёл в Москве 13 апреля во время матча
«КДК присудил техническое поражение со счётом 0:3 обеим командам. Также ЧГУ оштрафован на 30 тыс. рублей, УрФУ — на 9 тыс. рублей», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Ранее сообщалось, что КДК НСФЛ дисквалифицировал 13 футболистов за участие УрФУ и ЧГУ за участие в драке.
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