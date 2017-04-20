УрФУ и ЧГУ получили по техническому поражению за драку между футболистами

Инцидент произошёл в Москве 13 апреля во время матча Премьер-группы Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования, между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).

«КДК присудил техническое поражение со счётом 0:3 обеим командам. Также ЧГУ оштрафован на 30 тыс. рублей, УрФУ — на 9 тыс. рублей», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Ранее сообщалось, что КДК НСФЛ дисквалифицировал 13 футболистов за участие УрФУ и ЧГУ за участие в драке.