Футболисты «Рубина» оплатят билеты болельщикам на домашний матч с «Тереком»

На ближайший домашний матч вход будет свободным, поскольку билеты пришедшим на стадион болельщикам оплатят футболисты. Таким образом они хотят извиниться перед болельщиками за неудовлетворительные результаты команды и попросить любителей футбола поддержать их.

Матч против «Терека» «рубиновые» проведут 26 апреля на «Казань Арене».