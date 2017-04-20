Футболисты «Рубина» оплатят билеты болельщикам на домашний матч с «Тереком»
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболисты казанского «Рубина» Сергей Рыжиков, Алекс Сонг, Гекдениз Карадениз и Серхио Санчес перед открытой тренировкой сделали журналистам официальное заявление.
На ближайший домашний матч вход будет свободным, поскольку билеты пришедшим на стадион болельщикам оплатят футболисты. Таким образом они хотят извиниться перед болельщиками за неудовлетворительные результаты команды и попросить любителей футбола поддержать их.
Матч против «Терека» «рубиновые» проведут 26 апреля на «Казань Арене».
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