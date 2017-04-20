Футболист «Спартака» Маурисио может продолжить карьеру в «Зените» или «Ростове»

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Согласно порталу Transfermarkt, контракт 28-летнего бразильца с «Лацио» действует до лета 2019 года. Ранее агент игрока Витор Гонсалвеш заявил, что «Спартак» будет иметь приоритет, если захочет выкупить защитника у итальянского клуба.

В текущем сезоне Маурисио провел девять матчей за «Спартак» в разных турнирах и забил один мяч.