Футболист «Спартака» Маурисио может продолжить карьеру в «Зените» или «Ростове»
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Маурисио, нынешний сезон проводящий в аренде из итальянского «Лацио», по окончании срока соглашения может перейти в «Ростов» или «Зенит». Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.
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Согласно порталу Transfermarkt, контракт 28-летнего бразильца с «Лацио» действует до лета 2019 года. Ранее агент игрока Витор Гонсалвеш заявил, что «Спартак» будет иметь приоритет, если захочет выкупить защитника у итальянского клуба.
В текущем сезоне Маурисио провел девять матчей за «Спартак» в разных турнирах и забил один мяч.
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