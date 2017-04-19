Болельщики: Арбитры с небольшой помощью игроков «Реала» победили «Баварию»

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«РЕАЛ» В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОБЫГРАЛ «БАВАРИЮ» И ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле в дополнительное время нанес поражение «Баварии» — 4:2. Хет-трик у хозяев оформил Криштиану Роналду, еще один мяч записал на свой счет Марко Асенсио. Напомним, что первая встреча между этими командами также завершилась победой мадридцев (2:1). Команда Зинедина Зидана вышла в полуфинал турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Триалду!!! "Реал" прошел "Баварию"<br><br>Здорово быть Зинедином Зиданом, что ни говори <a href="https://t.co/2cYWqoPuFo">https://t.co/2cYWqoPuFo</a> <a href="https://t.co/TTluHS3mWa">pic.twitter.com/TTluHS3mWa</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/854462046171127808">18 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Реал" – "Бавария": худшее судейство в истории Лиги чемпионов. Разбор <a href="https://twitter.com/AlexBobrovSE">@AlexBobrovSE</a><a href="https://t.co/2qkFXKAxwq">https://t.co/2qkFXKAxwq</a> <a href="https://t.co/rdUcjPUnIE">pic.twitter.com/rdUcjPUnIE</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/854450495099998209">18 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Пике "взорвал" своим твитом<a href="https://t.co/z1leau5RoG">https://t.co/z1leau5RoG</a> <a href="https://t.co/d19TLBgzXE">pic.twitter.com/d19TLBgzXE</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/854446893543415811">18 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

singsinner. не стоит (особенно Видалю) слюной брызгать — забил бы точку в первой игре — этих разговоров про судейство вообще бы не было.

Pablo75. Вообще лишний раз убеждаюсь, что на топ-уровне удаление одного игрока — это практически гарантированный проигрыш. Может, и правда надо удалять на 10−15 минут, а так… сломанный матч.

Гинер все продал, но уже дороже. Блестящая победа судейской бригады (с небольшой помощью игроков «Реала»).

shiko56. Да, судьи в России просто идеальны!

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: «ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ “СПАРТАК” ПРОЯВЛЯЛ СЕБЯ И НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Спартак» с 95-летием и отметил, что надеется на победу в чемпионате России в этом сезоне. Также специалист считает, что красно-белые должны проявлять себя на международной арене.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Могут ли вызвать в сборную Аршавина? Самые интересные цитаты из интервью Черчесова (ответы на главные вопросы)<a href="https://t.co/neHRaYcEyH">https://t.co/neHRaYcEyH</a> <a href="https://t.co/Mr7526Qg4h">pic.twitter.com/Mr7526Qg4h</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/854343844401483776">18 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Meetja Vee. нет, Станислав Саламович, это фантастика.

za_yatc. А и так неплохо проявляет.

HAZELSAMARA. Если «Спартак» станет чемпионом, ему не удастся покинуть еврокубок после первых двух игр, как это было у него в 2011, в 2013 и в 2016 годах.

OShapovalov. Хотелось бы, чтобы и сборная Черчесова проявляла себя на международной арене.

ЮРИЙ БАСКАКОВ: «КУДРЯШОВ САМ НАТКНУЛСЯ НА ВИТИНЬЮ, ТАМ НЕ БЫЛО ДАЖЕ ЖЕЛТОЙ».

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков подчеркнул, что главный арбитр Кирилл Левников правильно не стал удалять нападающего ЦСКА Витинью за столкновение с защитником «Ростова» Федором Кудряшовым. У игрока ростовчан было разбит нос, после игры он назвал судей «долбоящерами».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кудряшову сделают операцию в Швейцарии, со "Спартаком" он не сыграет<a href="https://t.co/CEFlpE6FUi">https://t.co/CEFlpE6FUi</a> <a href="https://t.co/kGSHbfJtpw">pic.twitter.com/kGSHbfJtpw</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/854396902636474368">18 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ралпачан Фляйшманъ. движения рукой Вити даже близко не было, а примеры с Гацканом и Кудряшовым — обычное натягивание совы на глобус.

shpasic. там была красная Кудряшову за то, что своим носом чуть не травмировал великого бразильца!

foreverCSKAforever. Не пойму чудиков, которые недовольны решением судьи в этом эпизоде. Кудряшова отпустили с миром на перевязку, а не показали красную карточку, что несомненно произошло бы, будь на месте Витиньо Смольников или Зобнин.

Slim Taller. Никакого удара не было и в помине. Витиньо сыграл в мяч, а Кудряшов в локоть Витиньо.