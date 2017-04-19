Болельщики: Арбитры с небольшой помощью игроков «Реала» победили «Баварию»
Победа «Реала» над «Баварией» в Лиге чемпионов — самая обсуждаемая тема минувшего вторника.
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Видимо, что-то случилось...
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«РЕАЛ» В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОБЫГРАЛ «БАВАРИЮ» И ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.
В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле в дополнительное время нанес поражение «Баварии» — 4:2.
singsinner. не стоит (особенно Видалю) слюной брызгать — забил бы точку в первой игре — этих разговоров про судейство вообще бы не было.
Pablo75. Вообще лишний раз убеждаюсь, что на
Гинер все продал, но уже дороже. Блестящая победа судейской бригады (с небольшой помощью игроков «Реала»).
shiko56. Да, судьи в России просто идеальны!
СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: «ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ “СПАРТАК” ПРОЯВЛЯЛ СЕБЯ И НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ».
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Спартак» с 95-летием и отметил, что надеется на победу в чемпионате России в этом сезоне. Также специалист считает, что
Meetja Vee. нет, Станислав Саламович, это фантастика.
za_yatc. А и так неплохо проявляет.
HAZELSAMARA. Если «Спартак» станет чемпионом, ему не удастся покинуть еврокубок после первых двух игр, как это было у него в 2011, в 2013 и в 2016 годах.
OShapovalov. Хотелось бы, чтобы и сборная Черчесова проявляла себя на международной арене.
ЮРИЙ БАСКАКОВ: «КУДРЯШОВ САМ НАТКНУЛСЯ НА ВИТИНЬЮ, ТАМ НЕ БЫЛО ДАЖЕ ЖЕЛТОЙ».
Глава
Ралпачан Фляйшманъ. движения рукой Вити даже близко не было, а примеры с Гацканом и Кудряшовым — обычное натягивание совы на глобус.
shpasic. там была красная Кудряшову за то, что своим носом чуть не травмировал великого бразильца!
foreverCSKAforever. Не пойму чудиков, которые недовольны решением судьи в этом эпизоде. Кудряшова отпустили с миром на перевязку, а не показали красную карточку, что несомненно произошло бы, будь на месте Витиньо Смольников или Зобнин.
Slim Taller. Никакого удара не было и в помине. Витиньо сыграл в мяч, а Кудряшов в локоть Витиньо.
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