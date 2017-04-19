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https://sport.mail.ru/news/football/29475375/
19 апреля 2017, 9:39 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: Арбитры с небольшой помощью игроков «Реала» победили «Баварию»

Победа «Реала» над «Баварией» в Лиге чемпионов — самая обсуждаемая тема минувшего вторника.

Матч <nobr>топ-клубов</nobr> в Мадриде — главная тема вторника. Увеличить
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«РЕАЛ» В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОБЫГРАЛ «БАВАРИЮ» И ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле в дополнительное время нанес поражение «Баварии» — 4:2. Хет-трик у хозяев оформил Криштиану Роналду, еще один мяч записал на свой счет Марко Асенсио. Напомним, что первая встреча между этими командами также завершилась победой мадридцев (2:1). Команда Зинедина Зидана вышла в полуфинал турнира.

singsinner. не стоит (особенно Видалю) слюной брызгать — забил бы точку в первой игре — этих разговоров про судейство вообще бы не было.

Pablo75. Вообще лишний раз убеждаюсь, что на топ-уровне удаление одного игрока — это практически гарантированный проигрыш. Может, и правда надо удалять на 10−15 минут, а так… сломанный матч.

Гинер все продал, но уже дороже. Блестящая победа судейской бригады (с небольшой помощью игроков «Реала»).

shiko56. Да, судьи в России просто идеальны!

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ: «ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ “СПАРТАК” ПРОЯВЛЯЛ СЕБЯ И НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Спартак» с 95-летием и отметил, что надеется на победу в чемпионате России в этом сезоне. Также специалист считает, что красно-белые должны проявлять себя на международной арене.

Meetja Vee. нет, Станислав Саламович, это фантастика.

za_yatc. А и так неплохо проявляет.

HAZELSAMARA. Если «Спартак» станет чемпионом, ему не удастся покинуть еврокубок после первых двух игр, как это было у него в 2011, в 2013 и в 2016 годах.

OShapovalov. Хотелось бы, чтобы и сборная Черчесова проявляла себя на международной арене.

ЮРИЙ БАСКАКОВ: «КУДРЯШОВ САМ НАТКНУЛСЯ НА ВИТИНЬЮ, ТАМ НЕ БЫЛО ДАЖЕ ЖЕЛТОЙ».

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков подчеркнул, что главный арбитр Кирилл Левников правильно не стал удалять нападающего ЦСКА Витинью за столкновение с защитником «Ростова» Федором Кудряшовым. У игрока ростовчан было разбит нос, после игры он назвал судей «долбоящерами».

Ралпачан Фляйшманъ. движения рукой Вити даже близко не было, а примеры с Гацканом и Кудряшовым — обычное натягивание совы на глобус.

shpasic. там была красная Кудряшову за то, что своим носом чуть не травмировал великого бразильца!

foreverCSKAforever. Не пойму чудиков, которые недовольны решением судьи в этом эпизоде. Кудряшова отпустили с миром на перевязку, а не показали красную карточку, что несомненно произошло бы, будь на месте Витиньо Смольников или Зобнин.

Slim Taller. Никакого удара не было и в помине. Витиньо сыграл в мяч, а Кудряшов в локоть Витиньо.

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