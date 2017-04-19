ФК «Краснодар» арендовал вратаря Илью Абаева у «Локомотива» до конца сезона
Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе вратаря Ильи Абаева в ФК «Краснодар» до окончания сезона.
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Голкипер в нынешнем сезоне провел за «Локомотив» один матч в чемпионате, отыграв все 90 минут на встрече с ФК «Арсенал» (1:1), передает Sports.ru.
Ранее краснодарский футбольный клуб получил разрешение оформить переход вратаря вне заявочного периода.
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