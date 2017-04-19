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https://sport.mail.ru/news/football/29472302/
19 апреля 2017, 9:59 | Футбол | ЮГА.ру

ФК «Краснодар» арендовал вратаря Илью Абаева у «Локомотива» до конца сезона

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе вратаря Ильи Абаева в ФК «Краснодар» до окончания сезона.

ФК Краснодар арендовал вратаря Илью Абаева у Локомотива до конца сезона - Фото Увеличить
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Голкипер в нынешнем сезоне провел за «Локомотив» один матч в чемпионате, отыграв все 90 минут на встрече с ФК «Арсенал» (1:1), передает Sports.ru.

Ранее краснодарский футбольный клуб получил разрешение оформить переход вратаря вне заявочного периода.
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