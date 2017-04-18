Зинедин ЗИДАН против Карло АНЧЕЛОТТИ

У Зидана и Анчелотти была отличная возможность сразиться на футбольном поле. По итогам сезона-1990/91 «Канн», где играл молодой француз алжирского происхождения, попал в Кубок УЕФА. Там же должен был оказаться и «Милан» с завершавшим карьеру Анчелотти, но тут в дело вмешались… чиновники УЕФА. Четвертьфинал Кубка чемпионов-1990/91 был омрачен скандалом — в ответной игре красно-черных против «Марселя» на «Велодроме» погас свет, а когда его починили, миланцы отказались вернуться на поле. За что и получили годичную дисквалификацию. Пока «Милан» находился под санкциями, ведомый Зиданом «Канн» добрался до 1/16 финала Кубка УЕФА, где уступил московскому «Динамо».

Первая встреча Анчелотти и Зидана случилась уже конце 90-х: итальянец начинал тренерскую карьеру в «Парме», а француз играл за «Ювентус». В 1999 году удачливого молодого специалиста пригласили в Турин — так наши герои оказались в одной команде. Тренер Анчелотти поработал с игроком Зиданом всего два сезона и ничего толком не выиграл — не считать же значимым трофеем Кубок Интертото! Однако Зизу произвел такое колоссальное впечатление на итальянца, что тот до сих пор называет его «лучшим игроком из тех, кого довелось тренировать».

Возможно, именно добрая память о былом сотрудничестве подвигла Анчелотти на приглашение Зидана в свой тренерский штаб в «Реале». Хороший знакомый со знанием местной специфики — как не взять такого человека? Ради возможности поработать с Анчелотти француз отказался от должности спортивного директора. Правда и в этот раз сотрудничество получилось недолгим — сезон спустя Зидан ушел на пост главного тренера мадридского дубля, а летом 2015-го итальянец покинул «Реал».

В качестве главных тренеров Анчелотти и Зидан впервые встретились летом прошлого года на предсезонном турнире в США. Тогда победа досталась ученику. А неделю назад Зизу обыграл учителя и в официальной встрече.

Жозе МОУРИНЬЮ против Луи ВАН ГАЛА

22 мая 2010 года. Мадрид. Жозе МОУРИНЬЮ (слева) и Луи ВАН ГАЛ перед финалом Лиги чемпионов. AFP 2017

«Особенный» считается учеником Бобби Робсона, но на самом деле у Луи ван Гала он почерпнул никак не меньше, чем у первого наставника. Покидая «Барселону», английский тренер оставил ассистента-переводчика в «наследство» голландцу. Тот поначалу принял португальского помощника без особого энтузиазма, но потом они подружились на почве любви к тактике и… стейкам.

По словам Моуринью беседы с ван Галом помогли ему гораздо тоньше понять футбол. Когда в 2000 году голландец покинул «Барселону», вместе с ним уехал из Каталонии и Моуринью.

Они встретились ровно десять лет спустя — в финале Лиги чемпионов-2009/10. Тогда «Интер», возглавляемый учеником, победил «Баварию» учителя. В сезоне-2014/15 голландец и португалец встретились уже в английской премьер-лиге, и сильнее снова оказался Моуринью — 1:1 на «Олд Траффорд» и 1:0 на «Стэмфорд Бридж».

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ против Жозе МОУРИНЬЮ

Жозе МОУРИНЬЮ (слева) и Андре ВИЛЛАШ-БОАШ. Reuters

Теперь уже у Моуринью есть ученики, которые запросто бросают ему вызов. Андре Виллаш-Боаш тоже начинал с сотрудничества с Бобби Робсоном, и так же как в истории с «наследством» для ван Гала, англичанин здорово помог своему протеже. По совету Робсона Моуринью взял Виллаш-Боаша в свой штаб в «Порту». Совместная работа двух португальцев продолжалось 6 сезонов. Они вместе покинули родной город ради Лондона и «Челси», а потом синхронно перебрались в «Интер». Затем пути друзей разошлись — Моуринью отправился в мадридский «Реал», а Виллаш-Боаш начал карьеру главного тренера.

Единственная встреча учителя и ученика состоялась осенью 2014 года, когда «Особенный» вернулся в «Челси», а его товарищ возглавлял «Тоттенхэм». Лондонско-португальское дерби завершилось ничьей — 1:1.

Роналд КУМАН против Гуса ХИДДИНКА и Луи ВАН ГАЛА

Луи ВАН ГАЛ (слева) и Рональд КУМАН. Reuters

У светлоголового Роналда Кумана масса мощных учителей — от Ринуса Михелса и Йохана Кройфа до Луи ван Гала и Гуса Хиддинка. Однако тренерскую карьеру бывший защитник начинал именно у двух последних. Он дебютировал в качестве ассистента у Хиддинка в сборной Голландии на ЧМ-1998, а потом трудился вместе с ван Галом и Моуринью в «Барселоне» конца 90-х. Сольную карьеру Куман начинал в родных Нидерландах и успел сразиться там с обоими учителями. Его «Аякс» однажды отобрал золото у ПСВ Хиддинка, а когда бывший защитник сам возглавил эйндховенцев, то опередил в чемпионской гонке АЗ ван Гала.

В прошлом сезоне три голландца встретились в английской премьер-лиге. «Саутгемптон» Кумана поделил очки с «МЮ» ван Гала — домашнее поражение 2:3 и победа 1:0 на выезде, и уступил хиддинковскому «Челси» на своем поле 1:2.

Виктор ГОНЧАРЕНКО против Леонида СЛУЦКОГО

Виктор ГОНЧАРЕНКО и Леонид СЛУЦКИЙ. Спорт-Экспресс

Взаимоотношения этих тренеров — особый случай. Гончаренко начал карьеру главного тренера задолго до того, как поработал вместе со Слуцким. Два специалиста много общались, советовались, а в сентябре 2015 года ушедший из «Урала» белорус вошел в тренерский штаб ЦСКА. Там он отработал до конца сезона и снова ушел в самостоятельное плавание в «Уфу».

В середине октября два бывших соратника встретились по разные стороны баррикад и минимальная победа досталась учителю Слуцкому.