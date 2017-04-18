Ученики против учителей. Зидан — Анчелотти и еще четыре тренерских противостояния
Перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» вспоминаем яркие тренерские дуэли между учениками и их учителями.
Зинедин ЗИДАН против Карло АНЧЕЛОТТИ
У Зидана и Анчелотти была отличная возможность сразиться на футбольном поле. По итогам сезона-1990/91 «Канн», где играл молодой француз алжирского происхождения, попал в Кубок УЕФА. Там же должен был оказаться и «Милан» с завершавшим карьеру Анчелотти, но тут в дело вмешались… чиновники УЕФА. Четвертьфинал Кубка чемпионов-1990/91 был омрачен скандалом — в ответной игре
Первая встреча Анчелотти и Зидана случилась уже конце 90-х: итальянец начинал тренерскую карьеру в «Парме», а француз играл за «Ювентус». В 1999 году удачливого молодого специалиста пригласили в Турин — так наши герои оказались в одной команде. Тренер Анчелотти поработал с игроком Зиданом всего два сезона и ничего толком не выиграл — не считать же значимым трофеем Кубок Интертото! Однако Зизу произвел такое колоссальное впечатление на итальянца, что тот до сих пор называет его «лучшим игроком из тех, кого довелось тренировать».
Возможно, именно добрая память о былом сотрудничестве подвигла Анчелотти на приглашение Зидана в свой тренерский штаб в «Реале». Хороший знакомый со знанием местной специфики — как не взять такого человека? Ради возможности поработать с Анчелотти француз отказался от должности спортивного директора. Правда и в этот раз сотрудничество получилось недолгим — сезон спустя Зидан ушел на пост главного тренера мадридского дубля, а летом 2015-го итальянец покинул «Реал».
В качестве главных тренеров Анчелотти и Зидан впервые встретились летом прошлого года на предсезонном турнире в США. Тогда победа досталась ученику. А неделю назад Зизу обыграл учителя и в официальной встрече.
Жозе МОУРИНЬЮ против Луи ВАН ГАЛА
«Особенный» считается учеником Бобби Робсона, но на самом деле у Луи ван Гала он почерпнул никак не меньше, чем у первого наставника. Покидая «Барселону», английский тренер оставил
По словам Моуринью беседы с ван Галом помогли ему гораздо тоньше понять футбол. Когда в 2000 году голландец покинул «Барселону», вместе с ним уехал из Каталонии и Моуринью.
Они встретились ровно десять лет спустя — в финале Лиги чемпионов-2009/10. Тогда «Интер», возглавляемый учеником, победил «Баварию» учителя. В сезоне-2014/15 голландец и португалец встретились уже в английской
Андре
Теперь уже у Моуринью есть ученики, которые запросто бросают ему вызов. Андре
Единственная встреча учителя и ученика состоялась осенью 2014 года, когда «Особенный» вернулся в «Челси», а его товарищ возглавлял «Тоттенхэм».
Роналд КУМАН против Гуса ХИДДИНКА и Луи ВАН ГАЛА
У светлоголового Роналда Кумана масса мощных учителей — от Ринуса Михелса и Йохана Кройфа до Луи ван Гала и Гуса Хиддинка. Однако тренерскую карьеру бывший защитник начинал именно у двух последних. Он дебютировал в качестве ассистента у Хиддинка в сборной Голландии на ЧМ-1998, а потом трудился вместе с ван Галом и Моуринью в «Барселоне» конца 90-х. Сольную карьеру Куман начинал в родных Нидерландах и успел сразиться там с обоими учителями. Его «Аякс» однажды отобрал золото у ПСВ Хиддинка, а когда бывший защитник сам возглавил эйндховенцев, то опередил в чемпионской гонке АЗ ван Гала.
В прошлом сезоне три голландца встретились в английской
Виктор ГОНЧАРЕНКО против Леонида СЛУЦКОГО
Взаимоотношения этих тренеров — особый случай. Гончаренко начал карьеру главного тренера задолго до того, как поработал вместе со Слуцким. Два специалиста много общались, советовались, а в сентябре 2015 года ушедший из «Урала» белорус вошел в тренерский штаб ЦСКА. Там он отработал до конца сезона и снова ушел в самостоятельное плавание в «Уфу».
В середине октября два бывших соратника встретились по разные стороны баррикад и минимальная победа досталась учителю Слуцкому.
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