Сертификацию ворот для спортивных мероприятий будут проводить в приказном порядке
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сертификация ворот для хоккея, футбола,
мини-футбола, хоккея на траве и гандбола в ближайшее время будет проводиться в приказном порядке.
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«Статистика неумолима, мы имеем очень неприятные цифры несчастных случаев, связанных с падением ворот — около 11−12 происшествий в год, и это только из открытых источников, — сообщил Леонов. — Значит, необходимы драконовские меры по минимизации и предотвращению ущерба, мы несем ответственность за создание условий для превентивных мер. Сейчас все должны быть готовы к тому, что сертификация будет повсеместной и исполняться в приказном порядке».
Закон об обязательной сертификации вступил в силу с 1 января 2016 года. «Существует нормативная база — министерство спорта и Росстандарт разработали ГОСТ, включающий четыре схемы сертификации, — напомнил Леонов. — Но по нашей информации, на декабрь 2016 года были аккредитованы всего три организации, проводящие сертификацию, хотя мы ждали большей цифры».
Как отметил Леонов, 80% несчастных случаев, связанных с падением ворот, произошли на школьных спортивных сооружениях. «В большинстве своем это случаи, произошедшие в школьных спортзалах, на школьных спортивных площадках, — отметил он. — В связи с этим я хотел бы попросить вплотную поработать с коллегами из министерств образований. Превентивные меры — это их зона их ответственности, прошу взять этот вопрос на контроль, мы в свою очередь готовы выделять специалистов для информирования по данному вопросу».
Последний несчастный случай, связанный с падением ворот, был зарегистрирован в Челябинской области — футбольные ворота упали на 13-летнего подростка 14 апреля. Ребенок поступил в лечебное учреждение с переломом голени. По предварительной информации, от порыва ветра на мальчика упали незакрепленные футбольные ворота. По факту произошедшего ведется проверка областного СК.
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