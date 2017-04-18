Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы за два часа
Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» были проданы всего за два часа с момента официального старта продаж. Таким образом за игрой команд РФПЛ будут наблюдать около 16 тысяч зрителей.
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Видимо, что-то случилось...
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«Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты на матч “Ростов” — “Спартак” проданы», — говорится в официальном сообщении
Отметим, что официальная стоимость билетов составляла от 600 до 6000 рублей, однако посредники предлагают их по цене от 4000 до 12 000 рублей.
Подобная ситуация наблюдалась в
Напомним, что матч «Ростов» — «Спартак» состоится 22 апреля на донском стадионе «Олимп-2» в 16:30 по московскому времени.
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