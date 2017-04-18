«Балтика», играя в меньшинстве, проиграла подмосковным «Химкам»

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Начали балтийцы уверенно, сразу же завладев инициативой. Хозяева «огрызнулись» и выровняли игру, однако их атаки не были опасными.

«Удивило судейство. Арбитр быстро “посадил” калининградцев на карточки. За рядовые нарушения в центре поля к 18-й минуте показал два “горчичника”. Как оказалось, во втором тайме именно этот фактор повлиял на результат встречи», — говорят в пресс-службе клуба.

Так, в конце матча судья решил, что Виталий Каленкович нарушил правила и должен покинуть поле. Несмотря на это, балтийцы не сдались. Но из-за досадной ошибки в центре поля пропустили гол.

Отыграться балтийцы не успели.

В следующем матче, 23 апреля, «Балтика» сыграет с «Сибирью».