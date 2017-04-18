ФК «Кубань» дома обыграл «Тюмень»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу краснодарцев.

Счет на 12-й минуте открыл полузащитник «Кубани» Никита Маляров. На 44-й минуте второй мяч в ворота гостей отправил нападающий Спартак Гогниев. Ответный гол на 50-й минуте забил нападающий «Тюмени» Хасан Мамтов. Увеличил отрыв «Кубани» на 72-й минуте полузащитник Алексей Гай.

По итогам игры «Кубань» с 46 очками в активе отстает от зоны стыковых матчей на 3 балла.

Следующий матч «Кубань» проведет 23 апреля в Красноярске, где встретится с местным «Енисеем».