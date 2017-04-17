«Севастополь» возглавил таблицу чемпионата Крыма по футболу после 20 туров

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Футбольный клуб «Севастополь» возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма, выиграв с крупным счетом 5:1 в гостях у аутсайдера первенства «КФУ-Бахчисарая».

У «Севастополя» дважды отличился Александр Жабокрицкий, остальные голы на счету Редвана Османова, Антона Голенкова и Никиты Скворцова, в составе бахчисарайского клуба мяч забил Юрий Максимов.

В остальных матчах 20-го тура «ТСК- Таврия» (Симферополь) дома проиграла ялтинскому «Рубину» — 0:2, керченский «Океан» со счетом 1:0 выиграл на своем поле у «Евпатории», «Крымтеплица» сыграла вничью (1:1) на домашнем стадионе с феодосийской «Кафой».

Турнирную таблицу после 20 туров возглавляет «Севастополь» (41 очко), далее следуют «Крымтеплица» (41), «ТСК-Таврия» (39), «Евпатория» (33), «Океан» (30), «Кафа» (19), «Рубин» (17), «КФУ-Бахчисарай» (5).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия».