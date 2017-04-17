Символ «Амкара» назвали Макаром

Конкурс «Придумай имя Рысику» стартовал в марте этого года. Болельщики предложили несколько десятков вариантов имени для талисмана, а в итоговом голосовании приняли участие почти пять тысяч любителей футбола. Наиболее популярными оказались варианты Амкарик, Парамоша и Макар. Последний вариант и решено выбрать в качестве нового имени для рысенка, сообщила клубная пресс-служба.

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Первым имя Макар для талисмана предложил Александр Шуваев, ему в клубе дарят абонемент на все домашние игры «Амкара» в сезоне 2017/18. Торжественная церемония с участием рысенка Макара пройдет в перерыве матча «Амкар» — «Краснодар», который состоится в четверг, 27 апреля, на стадионе «Звезда». Время начала встречи 19:00.

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