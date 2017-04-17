«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» в матче 23-го тура РФПЛ
Пермский клуб «Амкар» сыграл вничью с «Уфой» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Матч, прошедший в Перми, завершился со счетом 1:1.
Гол в свои ворота забил полузащитник хозяев Януш Гол (на 35-я минуте матча). Также в составе команды отличился Дарко Бодул (на 89-й минуте).
По итогам игры «Уфа», получившая 33 очка, занимает шестое место. «Амкар» располагается на седьмом месте также с 33 баллами, проигрывая по дополнительным показателям. В следующем туре «Уфа» 21 апреля примет московский ЦСКА, «Амкар» 22 апреля на выезде сыграет с московским «Локомотивом».
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