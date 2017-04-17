Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29449901/
17 апреля 2017, 8:58 | Футбол | Коммерсантъ

«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» в матче 23-го тура РФПЛ

Пермский клуб «Амкар» сыграл вничью с «Уфой» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Матч, прошедший в Перми, завершился со счетом 1:1.

Гол в свои ворота забил полузащитник хозяев Януш Гол (на 35-я минуте матча). Также в составе команды отличился Дарко Бодул (на 89-й минуте).

По итогам игры «Уфа», получившая 33 очка, занимает шестое место. «Амкар» располагается на седьмом месте также с 33 баллами, проигрывая по дополнительным показателям. В следующем туре «Уфа» 21 апреля примет московский ЦСКА, «Амкар» 22 апреля на выезде сыграет с московским «Локомотивом».

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Проезд для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет бесплатным

Проезд для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет бесплатным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Бесплатный проезд будет организован для зрителей матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в постановлении главы администрации города Александра Якоба, которое опубликовано на официальном сайте городской администрации.
Еще 7 новостей  Все новости

Американские Tomahawk нацеливают на Пхеньян

Как Пасху в России отмечают представители элиты

«В высокопоставленных патронах не нуждаюсь»