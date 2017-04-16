«Ротор-Волгоград» разгромил «Краснодар-2» в домашнем матче

Первый тайм преимущественно прошел на половине поля гостей. Волгоградцы прессинговали и создали несколько острых моментов в нападении. Однако ближе к его концу возникло ощущения, что порыв иссяк. Хозяева матча стали чаще оттягиваться всей командой к своим воротам. Дубль «Краснодара» провел пару опасных контратак. Вот на одной из них «Ротор-Волгоград» противника и подловил. На 40-й минуте гол в ворота кубанцев забил Максим Нестеров. Со счетом 1:0 команды и ушли на перерыв.

Отметим, что, несмотря на отставание краснодарцев от хозяев игры (17 очков после 22 туров), они были «заряжены» на победу и делали для этого все возможное. В том числе пару раз на поле чуть не вспыхнули драки из-за «грязной» игры гостей. Однако «Ротор-Волгоград» мотивирован побеждать не меньше — губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым поставлена перед командой задача выйти в первый дивизион Профессиональной футбольной лиги. К чему она уверенно и идет.

В начале второго тайма игра практически выровнялась. Команды пытались поймать друг-друг на контратаках, игроки выкладывались на поле по полной. Но постепенно преимущество волгоградцев вновь стало очевидным и получило логическое завершение в виде мяча забитого в нижний правый угол краснодарцев Алексеем Ждановым. И так совпало, что это произошло сразу после сообщения диктора о победе волгоградских ватерполистов — накануне наш «Спартак» в восьмой раз стал чемпионом страны.

Воодушевление нашей команды было столь велико, что не прошло и семи минут, как «Ротор-Волгоград» еще больше увеличил разрыв — гол забил Игорь Крутов.

Итог игры — 3:0. «Ротор-Волгоград» упрочил свое лидерство в турнирной таблице и после 23-х туров имеет 54 очка.

Следует также отметить волгоградских болельщиков — они активно поддерживали команду на протяжении всех 92 минут матча.

Добавим, что игру обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Силантьевым из Самары. Его помощниками выступали Денис Мезенцев и Александр Чекалин (оба — Воронеж), а делегатом (инспектором) матча — Сергей Барабаш из Ставрополя.