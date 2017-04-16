«Ротор-Волгоград» разгромил «Краснодар-2» в домашнем матче
Матч между футбольными клубами «Ротор-Волгоград» и «Краснодар-2» завершился. Игра 23-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Юг» проходила, 16 апреля в Волгограде на стадионе «Олимпия».
Первый тайм преимущественно прошел на половине поля гостей. Волгоградцы прессинговали и создали несколько острых моментов в нападении. Однако ближе к его концу возникло ощущения, что порыв иссяк. Хозяева матча стали чаще оттягиваться всей командой к своим воротам. Дубль «Краснодара» провел пару опасных контратак. Вот на одной из них «Ротор-Волгоград» противника и подловил. На 40-й минуте гол в ворота кубанцев забил Максим Нестеров. Со счетом 1:0 команды и ушли на перерыв.
Отметим, что, несмотря на отставание краснодарцев от хозяев игры (17 очков после 22 туров), они были «заряжены» на победу и делали для этого все возможное. В том числе пару раз на поле чуть не вспыхнули драки
В начале второго тайма игра практически выровнялась. Команды пытались поймать
Воодушевление нашей команды было столь велико, что не прошло и семи минут, как «Ротор-Волгоград» еще больше увеличил разрыв — гол забил Игорь Крутов.
Итог игры — 3:0. «Ротор-Волгоград» упрочил свое лидерство в турнирной таблице и после 23-х туров имеет 54 очка.
Следует также отметить волгоградских болельщиков — они активно поддерживали команду на протяжении всех 92 минут матча.
Добавим, что игру обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Силантьевым из Самары. Его помощниками выступали Денис Мезенцев и Александр Чекалин (оба — Воронеж), а делегатом (инспектором) матча — Сергей Барабаш из Ставрополя.
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