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https://sport.mail.ru/news/football/29435962/
14 апреля 2017, 22:56 | Футбол | АиФ Прикамье

Матч дублёров «Амкара» и «Уфы» в Перми закончился дракой футболистов

Инцидент рассмотрит КДК РФС.

Потасовка между футболистами молодёжных команд «Амкара» и «Уфы» произошла в концовке поединка, который прошёл в Перми в пятницу, 14 апреля.

Страсти разгорелись уже в компенсированное время матча. Мяч вышел за боковую, и уже за кромкой поля столкнулись защитник «красно-чёрных» Хаваж Аушев и защитник «Уфы» Александр Филин. Словесная перепалка между ними моментально переросла в размахивание кулаками. Впрочем, подбежавшие футболисты команд быстро разняли драчунов.

В итоге главный арбитр Алексей Лапатухин удалил Аушева и Филина. Этот инцидент на своём заседании в среду, 19 апреля, рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Отметим, что поединок закончился боевой ничьёй 2:2. В субботу, 15 апреля, в Перми сыграют основные составы «Амкара» и «Уфы».

Эпизод с конфликтом можно посмотреть, начиная с 1:50:50.
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