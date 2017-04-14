До Погребняка им еще далеко. Мутко и Колобков раскрыли свои доходы
Вице-премьер Российской Федерации и его приемник на посту министра спорта впервые публиковали декларации о доходах в своих новых должностях.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это произошло практически синхронно: Виталий Мутко перестал быть министром спорта и пошел на повышение — занял пост
Пришла весна, а вместе с ней и время делать то, что обязаны делать все члены правительства России — публиковать свои декларации о доходах. Для Мутко это дело уже стало привычным, а Павел Колобков раскрывает свои доходы и имущество впервые.
Виталий Мутко
Самое интересное — уровень дохода.
Супруга нашего
Павел Колобков
Министр спорта России Павел Колобков за отчетный период стал богаче на 5 миллионов 741 тысячу 706 рублей и еще 56 копеек. В собственности у главного спортивного человека страны имеется: земельный участок на 30 соток, жилой дом на 377,6 квадратных метров, три квартиры (91,6, 6,7 и 185,8 квадратных метров) и две комнаты (14,4 и 16,4 квадратных метров). Кроме того на Колобкова записан автомобиль отечественного производства — ВАЗ 21083. Вполне возможно, что это — та самая «восьмерка», которую угнали
Супруга Павла Колобкова ничего не заработала в 2016 году. Все недвижимое имущество, которым она владеет находится в совместной собственности с мужем — мы о нем уже писали. Также у жены министра в гараже стоят два автомобиля: «БМВ Х3» и «Тойота Авенсис».
В декларации также указан и сын Павла Анатольевича. Он, как и его мать, за прошлый год не заработал ни рубля. Единственная его собственность — квартира площадью 71,7 квадратных метра, переданная ему безвозмездное пользование.
Интересно, что даже суммарным доходам
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