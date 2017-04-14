До Погребняка им еще далеко. Мутко и Колобков раскрыли свои доходы

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Это произошло практически синхронно: Виталий Мутко перестал быть министром спорта и пошел на повышение — занял пост вице-премьера Российской Федерации, а его кресло занял легендарный отечественный конькобежец Павел Колобков.

Пришла весна, а вместе с ней и время делать то, что обязаны делать все члены правительства России — публиковать свои декларации о доходах. Для Мутко это дело уже стало привычным, а Павел Колобков раскрывает свои доходы и имущество впервые.

Виталий Мутко

Самое интересное — уровень дохода. Вице-премьер, курирующий спорт в нашей стране, и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отчитался о годовом доходе в размере 9 миллионов 1 тысячи и еще 183 рублей. Кроме того Виталий Леонтьевич владеет третью квартиры площадью 252,2 квадратных метра, четвертью квартиры площадью 150,8 квадратных метра и одним машиноместом. Это машиноместо, судя по всему, занимает легковой автомобиль «Мерседес-Бенц Е350», который также числится за Мутко.

Супруга нашего вице-премьера за 2016 год заработала 2 миллиона 331 тысячу 753 рубля. Движимого имущества у нее нет зато много недвижимого: два земельных участка (117 и 16 соток), две квартиры в доле с супругом и одна своя на 46,6 квадратных метра, гараж, дача на 177,3 квадратных метра, а также «иное недвижимое имущество» площадью 50 квадратных метров.

Павел Колобков

Министр спорта России Павел Колобков за отчетный период стал богаче на 5 миллионов 741 тысячу 706 рублей и еще 56 копеек. В собственности у главного спортивного человека страны имеется: земельный участок на 30 соток, жилой дом на 377,6 квадратных метров, три квартиры (91,6, 6,7 и 185,8 квадратных метров) и две комнаты (14,4 и 16,4 квадратных метров). Кроме того на Колобкова записан автомобиль отечественного производства — ВАЗ 21083. Вполне возможно, что это — та самая «восьмерка», которую угнали давным-давно.

Супруга Павла Колобкова ничего не заработала в 2016 году. Все недвижимое имущество, которым она владеет находится в совместной собственности с мужем — мы о нем уже писали. Также у жены министра в гараже стоят два автомобиля: «БМВ Х3» и «Тойота Авенсис».

В декларации также указан и сын Павла Анатольевича. Он, как и его мать, за прошлый год не заработал ни рубля. Единственная его собственность — квартира площадью 71,7 квадратных метра, переданная ему безвозмездное пользование.