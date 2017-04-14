Куйвашев потребовал наказать зачинщиков драки на матче УрФУ — ЧГУ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал наказать зачинщиков драки между игроками Уральского федерального университета и Чеченского госуниверситета.
«Вчера на матче Национальной студенческой лиги команда Уральского федерального университета встречалась с командой Чеченского госуниверситета. Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов. У него перелом носа и
Как ранее писал «УралПолит.Ru», во время матча Национальной студенческой футбольной лиги между игроками УрФУ и ЧГУ возник конфликт, который перерос в масштабную драку прямо на поле. Во втором тайме при счете 1:1 в одном из моментов возник конфликт между игроками, который перерос в массовую потасовку. Футболист УрФУ Александр Тарасов покидал поле с окровавленным лицом, а главный арбитр матча принял решение прекратить встречу.
О том, какие дисциплинарные меры будут приняты в отношении участников конфликта станет известно после заседания
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