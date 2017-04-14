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14 апреля 2017, 14:57 | Футбол | УралПолит.ру

Куйвашев потребовал наказать зачинщиков драки на матче УрФУ — ЧГУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал наказать зачинщиков драки между игроками Уральского федерального университета и Чеченского госуниверситета.

«Вчера на матче Национальной студенческой лиги команда Уральского федерального университета встречалась с командой Чеченского госуниверситета. Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма. Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться в произошедшем и наказать зачинщиков драки. И законы государства, и спортивные правила едины для всех. Они должны исполняться неукоснительно. Желаю Александру Тарасову выздоровления, а футболистам обеих команд — побед, спортивной выдержки и уважения друг к другу», — написал глава региона в своем Instagram.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», во время матча Национальной студенческой футбольной лиги между игроками УрФУ и ЧГУ возник конфликт, который перерос в масштабную драку прямо на поле. Во втором тайме при счете 1:1 в одном из моментов возник конфликт между игроками, который перерос в массовую потасовку. Футболист УрФУ Александр Тарасов покидал поле с окровавленным лицом, а главный арбитр матча принял решение прекратить встречу.

О том, какие дисциплинарные меры будут приняты в отношении участников конфликта станет известно после заседания Контрольно-дисциплинарного комитета, которое пройдет на следующей неделе.
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