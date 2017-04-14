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https://sport.mail.ru/news/football/29426191/
14 апреля 2017, 10:06 | Футбол | Nakanune.ru

Футбольный матч студенческих команд Уральского федерального и Чеченского государственого университетов окончился потасовкой

Футбольный матч студентов Уральского федерального университета и Чеченского государственного университета окончился потасовкой. Игра была прервана, а решение по матчу будет принято отдельно.

Как сообщили Накануне.RU в Национальной студенческой футбольной лиге, инцидент произошел во второй день игрового турнира. Обе команды были настроены только на победу и боролись в каждом эпизоде. Первый тайм остался за футболистами ЧГУ — их атаки смотрелись опаснее, но игра была скудна на голевые моменты. Во втором тайме инициативой завладели екатеринбуржцы. Во втором тайме при счете 1:1 возник конфликт между игроками, который перерос в массовую потасовку.

«Возможно, в конце матча одной из команд удалось бы вырвать победу, но в игру вмешались нефутбольные факторы. На 73-й минуте после словесной перепалки между футболистами возникла потасовка. Арбитр прервал встречу и отправил команды в раздевалки. Решение по этому матчу будет принято на заседании КДК, о чём будет сообщено подробнее позже», — говорится в сообщении НСФЛ.

Известно, что в результате потасовки пострадал игрок команды УрФУ Александр Тарасов. У него перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма.

Момент потасовки: 1:47:00.

Ситуацию изданию «Спорт-экспресс» прокомментировал президент НСФЛ Андрей Стукалов.

«Поединок получился напряженный. В среду ЧГУ проиграл Санкт-Петербургу матч со счетом 0:3. Конечно, ребята хотели за счет большого желания выиграть у команды, которая, на мой взгляд, чуть сильнее. Игра из разряда таких, где на каждом квадратном сантиметре люди бьются как в последний раз. За несколько минут до окончания встречи при счете 1:1 произошла стычка у штрафной между двумя игроками. Сначала они что-то не поделили словесно. Потом начали толкаться. В результате обе команды выскочили на поле. Наши судьи пытаются разобраться, что произошло в том моменте. Надо отдать должное и работникам стадиона, и нашим делегатам, которые тут же среагировали. Был вызван наряд полиции и “пожар” мгновенно потушили. На видео заметно, что это продолжалось около двух минут. Пытаемся разобраться в случившемся. У нас профессиональный видеооператор, который работал на Универсиаде в Казани и Олимпиаде в Сочи, а там есть инструкция не снимать подобные эпизоды. К сожалению, в самый важный момент он убрал камеру. Иначе мы уже сейчас выявили бы зачинщиков. А сейчас достаточно сложно это определить», — сказал Стукалов.
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