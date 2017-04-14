Футбольный матч студенческих команд Уральского федерального и Чеченского государственого университетов окончился потасовкой

Как сообщили Накануне.RU в Национальной студенческой футбольной лиге, инцидент произошел во второй день игрового турнира. Обе команды были настроены только на победу и боролись в каждом эпизоде. Первый тайм остался за футболистами ЧГУ — их атаки смотрелись опаснее, но игра была скудна на голевые моменты. Во втором тайме инициативой завладели екатеринбуржцы. Во втором тайме при счете 1:1 возник конфликт между игроками, который перерос в массовую потасовку.

«Возможно, в конце матча одной из команд удалось бы вырвать победу, но в игру вмешались нефутбольные факторы. На 73-й минуте после словесной перепалки между футболистами возникла потасовка. Арбитр прервал встречу и отправил команды в раздевалки. Решение по этому матчу будет принято на заседании КДК, о чём будет сообщено подробнее позже», — говорится в сообщении НСФЛ.

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Известно, что в результате потасовки пострадал игрок команды УрФУ Александр Тарасов. У него перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма.

Момент потасовки: 1:47:00.

Ситуацию изданию «Спорт-экспресс» прокомментировал президент НСФЛ Андрей Стукалов.