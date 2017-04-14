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https://sport.mail.ru/news/football/29425584/
14 апреля 2017, 9:24 | Футбол | Волгоградское деловое телевидение

«Ротор — Волгоград» приглашает болельщиков на решающий матч с «Краснодаром-2»

Представители футбольного клуба «Ротор — Волгоград» приглашают болельщиков 16 апреля, в воскресенье, на стадион «Олимпия», сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу команды.

Здесь в 15:00 состоится матч Первенства ПФЛ между командами «Ротор — Волгоград» — «Краснодар-2».

Билеты можно приобрести в кассах Спортивного комплекса «Олимпия» в день матча начиная с 10:00. Стоимость 100 руб.
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