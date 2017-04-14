Здесь в 15:00 состоится матч Первенства ПФЛ между командами «Ротор — Волгоград» — «Краснодар-2».

Билеты можно приобрести в кассах Спортивного комплекса «Олимпия» в день матча начиная с 10:00. Стоимость 100 руб.