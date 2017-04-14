«Ротор — Волгоград» приглашает болельщиков на решающий матч с «Краснодаром-2»
Представители футбольного клуба «Ротор — Волгоград» приглашают болельщиков 16 апреля, в воскресенье, на стадион «Олимпия», сообщает ВДТВ со ссылкой на
пресс-службу команды.
Здесь в 15:00 состоится матч Первенства ПФЛ между командами «Ротор — Волгоград» — «Краснодар-2».
Билеты можно приобрести в кассах Спортивного комплекса «Олимпия» в день матча начиная с 10:00. Стоимость 100 руб.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter