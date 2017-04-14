Нигерийский нападающий Кайоде вошёл в трансферный список ЦСКА

По информации источника, скауты «армейцев» просмотрели 23-летнего футболиста на недавнем матче между национальными командами Нигерии и Сенегала (1:1) и, судя по всему, остались довольны увиденным. Впрочем, к этому моменту московский клуб не предпринимал попыток приобрести форварда.



В текущем сезоне чемпионата Австрии Кайоде забил 10 голов в 26 матчах.