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https://sport.mail.ru/news/football/29423895/
14 апреля 2017, 1:57 | Футбол | Чемпионат.com

Нигерийский нападающий Кайоде вошёл в трансферный список ЦСКА

Нападающий «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде стал приоритетной трансферной целью ЦСКА на лето, утверждает Owngoalnigeria.

По информации источника, скауты «армейцев» просмотрели 23-летнего футболиста на недавнем матче между национальными командами Нигерии и Сенегала (1:1) и, судя по всему, остались довольны увиденным. Впрочем, к этому моменту московский клуб не предпринимал попыток приобрести форварда.

В текущем сезоне чемпионата Австрии Кайоде забил 10 голов в 26 матчах.

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