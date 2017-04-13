«ВТБ Арена парк» может принять соревнования среди полицейских
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Руководство проекта «ВТБ Арена парк» ведет переговоры с Европейским спортивным союзом полицейских (USPE) с целью проведения соревнований и форумов полицейских Европы. Об этом сообщил руководитель проекта Андрей Перегудов, слова которого приводятся в
пресс-релизе.
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«Мы вступили в переговоры с Европейским спортивным союзом полицейских (USPE) с целью проведения соревнований и форумов полицейских Европы на наших спортивных объектах, — сказал Перегудов. — Ведь уникальная инфраструктура “ВТБ Арена парк” отвечает самым современным требованиям к проведению крупных зрелищных мероприятий мирового уровня».
Также Перегудов отметил важность появления футбольного стадиона «Динамо». «Новый стадион «Динамо» станет серьезным стимулом и моральной поддержкой для
В рамках проекта ведется строительство футбольного стадиона «Динамо», а также многофункциональной «ВТБ Арены», где можно будет проводить хоккейные и баскетбольные матчи, концертные мероприятия. Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 26 тысяч зрителей, запланирован на весну 2018 года. При этом первый тестовый матч на стадионе пройдет в октябре 2017 года.
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