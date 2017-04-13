Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/29420058/
13 апреля 2017, 18:50 | Футбол | ТАСС

«ВТБ Арена парк» может принять соревнования среди полицейских

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Руководство проекта «ВТБ Арена парк» ведет переговоры с Европейским спортивным союзом полицейских (USPE) с целью проведения соревнований и форумов полицейских Европы. Об этом сообщил руководитель проекта Андрей Перегудов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Реконструкция на ВТБ Арене в апреле 2017 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы вступили в переговоры с Европейским спортивным союзом полицейских (USPE) с целью проведения соревнований и форумов полицейских Европы на наших спортивных объектах, — сказал Перегудов. — Ведь уникальная инфраструктура “ВТБ Арена парк” отвечает самым современным требованиям к проведению крупных зрелищных мероприятий мирового уровня».

Также Перегудов отметил важность появления футбольного стадиона «Динамо». «Новый стадион «Динамо» станет серьезным стимулом и моральной поддержкой для спортсменов-динамовцев, и я уверен, что долгожданное открытие стадиона атлеты встретят в идеальной спортивной форме. Для нас крайне важно стать удобной домашней ареной для игроков «Динамо». Кроме того, мы намерены проводить у себя и другие серьезные международные спортивные мероприятия, например, на подписании сейчас находится договор с баскетбольной Евролигой о проведении «Финала четырех» в 2019 году на «ВТБ Арене», — добавил Перегудов.

В рамках проекта ведется строительство футбольного стадиона «Динамо», а также многофункциональной «ВТБ Арены», где можно будет проводить хоккейные и баскетбольные матчи, концертные мероприятия. Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 26 тысяч зрителей, запланирован на весну 2018 года. При этом первый тестовый матч на стадионе пройдет в октябре 2017 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

РФС разрешил проводить матчи на новом стадионе в Санкт-Петербурге

Мутко: отбор кандидатов на пост гендиректора РУСАДА следует продлить до конца апреля

Сделка по продаже ФК "Милан" китайским инвесторам официально закрыта