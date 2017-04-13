ФК «Локомотив» и «Ростов» оштрафовали на 260 тыс. рублей за поведение фанатов

За скандирование зрителями оскорбительных выражений во время матча «Локо» заплатит 100 тыс. рублей, еще 50 тыс. штрафа назначили за демонстрацию несогласованных баннеров, сообщается на официальном сайте РФС.

«Ростов» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений получил штраф 60 тыс. рублей. Донской клуб заплатит еще 50 тыс. рублей за то, что его фанаты сидели на защитном ограждении стадиона.

Также КДК РФС оштрафовал на 100 тыс. рублей махачкалинский клуб «Анжи» за неподобающее поведение команды: в матче с петербургским «Зенитом» шесть игроков желто-зеленых получили предупреждения.

Как сообщали Юга.ру, матч между «Локомотивом» и «Ростовом» прошел в Москве и завершился вничью. «Анжи» и «Зенит» также разделили очки.