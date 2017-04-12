Суд отложил дело о банкротстве ФК «Кубань» до 10 мая

Суд рассмотрел дело и вынес решение оставить заявление без движения, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации. Это постановление мотивировано тем, что заявитель не предоставил все необходимые финансовые документы. Суд дал ФНС срок до 10 мая 2017 года на устранение обстоятельств, которые стали основанием для того, чтобы оставить заявление без движения, передает «Советский спорт».

Как сообщали Юга.ру, 3 апреля инспекция ФНС подала заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о признании ФК «Кубань» банкротом. По данным налоговой службы, сумма долгов клуба составила более 278 млн рублей.

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка, комментируя ситуацию, заявил, что в клубе все идет по плану. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий «Кубань», заявил, что вопрос о предполагаемом банкротстве клуба не рассматривается.

Через несколько дней в СМИ появилась информация о переименовании клуба в «Кубань-1928» и его переходе в ПФЛ. Крапивка сообщил, что у руководства клуба нет планов по расформированию команды и созданию «Кубани-1928».