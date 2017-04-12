ФК «Ростов» лишился трех официальных спонсоров
В списке официальных спонсоров ФК «Ростов» больше не значатся «Группа Агроком», завод «Тавр» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Об этом сообщает «Коммерсант-Юг». У компаний истек срок спонсорских контрактов.
Напомним, что «ТНС энерго» значилась как титульный спонсор «Ростова», так что сейчас у команды титульного спонсора нет. У футбольного клуба осталось два официальных спонсора — Новошахтинский завод нефтепродуктов и крупный продавец моторного топлива «Омнитрейд». Срок действия контракта с «Омнитрейд» истекает в мае, остается неизвестным будет ли команда его продлевать.
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