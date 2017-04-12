ФК «Ростов» лишился трех официальных спонсоров

Напомним, что «ТНС энерго» значилась как титульный спонсор «Ростова», так что сейчас у команды титульного спонсора нет. У футбольного клуба осталось два официальных спонсора — Новошахтинский завод нефтепродуктов и крупный продавец моторного топлива «Омнитрейд». Срок действия контракта с «Омнитрейд» истекает в мае, остается неизвестным будет ли команда его продлевать.