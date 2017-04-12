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https://sport.mail.ru/news/football/29398400/
12 апреля 2017, 8:58 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: Ничему жизнь «Барсу» не учит

Самые обсуждаемые темы вторника.

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Разгромное поражение «Барселоны» от «Ювентуса» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов стало самой обсуждаемой темой минувшего дня среди болельщиков.

«ЮВЕНТУС» РАЗГРОМИЛ «БАРСЕЛОНУ».

«Ювентус» на своем поле в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов разгромил «Барселону». В первом тайме дубль оформил нападающий Пауло Дибала, после перерыва отличился защитник Джорджо Кьеллини. Ответная встреча пройдет в Испании 19 апреля.

Zoostation: Счет для «Барсы» в гостевом матче вообще не важен. У себя дома они могут творить любые чудеса. Уже есть примеры.

Termin79: Ничему жизнь «Барсу» не учит.

Sakusda: Ждем 5:1 в Испании?

Pablo75: Буду банален — в футболе возможно все. У «Барсы» были подходы к воротам. «Барса» может выиграть 3:0. Будем ждать….

Oleg.bob.: В этот раз каталонцы не проскочат.

ЮРИЙ СЕМИН: «СОЗДАЙТЕ НАМ ОДИНАКОВЫЕ УСЛОВИЯ С “УРАЛОМ”!».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, комментируя решение руководства РФС и РФПЛ не переносить дату финала Кубка России со 2 мая, призвал поставить его команду в равные условия с «Уралом». Ранее наставник железнодорожников сетовал на то, что у соперника будет лишний день отдыха.

Igorx70: Последний шанс подсластить проваленный сезон для Семина — это выиграть Кубок….

Санитар Леса: А чем Семин недоволен? Тем, что «Урал» играет 25-го, а «Локо» 26-го? Непонятно.

Нуяэто: Семину, думаю, уже можно никого не бояться.

ПОГОРЕЛОВ И ОРЛОВ — КОММЕНТАТОРЫ МАТЧА «СПАРТАК» — «ЗЕНИТ».

Стали известны комментаторы матча 23-го тура премьер-лиги «Спартак» — «Зенит». На встрече в Москве 16 апреля будут работать Федор Погорелов, Евгений Савин, Геннадий Орлов, Валерий Карпин, Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский.

Shpasic: Да хоть с двумя Орловыми, а «Зениту» не выиграть у «Спартака» сейчас!

Roma_Totti: С одной стороны, если «Спартак» будет выигрывать, интересно, о чем будет говорить Орлов.

Ю. Ю: Отличный выбор!!!

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