Болельщики: Ничему жизнь «Барсу» не учит

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Разгромное поражение «Барселоны» от «Ювентуса» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов стало самой обсуждаемой темой минувшего дня среди болельщиков.

«ЮВЕНТУС» РАЗГРОМИЛ «БАРСЕЛОНУ».

«Ювентус» на своем поле в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов разгромил «Барселону». В первом тайме дубль оформил нападающий Пауло Дибала, после перерыва отличился защитник Джорджо Кьеллини. Ответная встреча пройдет в Испании 19 апреля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Второй раз подряд выездной матч "Барселоны" в ЛЧ судит Шимон Марчиняк. Второй раз подряд "Барса" проигрывает разгромно.<br>Ответку - Айтекину?</p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/851897000291426310">11 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Zoostation: Счет для «Барсы» в гостевом матче вообще не важен. У себя дома они могут творить любые чудеса. Уже есть примеры.

Termin79: Ничему жизнь «Барсу» не учит.

Sakusda: Ждем 5:1 в Испании?

Pablo75: Буду банален — в футболе возможно все. У «Барсы» были подходы к воротам. «Барса» может выиграть 3:0. Будем ждать….

Oleg.bob.: В этот раз каталонцы не проскочат.

ЮРИЙ СЕМИН: «СОЗДАЙТЕ НАМ ОДИНАКОВЫЕ УСЛОВИЯ С “УРАЛОМ”!».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, комментируя решение руководства РФС и РФПЛ не переносить дату финала Кубка России со 2 мая, призвал поставить его команду в равные условия с «Уралом». Ранее наставник железнодорожников сетовал на то, что у соперника будет лишний день отдыха.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Равные условия <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE?src=hash">#Локо</a> и Уралу. <br>Опять пожелает поменять календарь? <a href="https://t.co/Zjpuj2kUbs">https://t.co/Zjpuj2kUbs</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/851851266863116288">11 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Igorx70: Последний шанс подсластить проваленный сезон для Семина — это выиграть Кубок….

Санитар Леса: А чем Семин недоволен? Тем, что «Урал» играет 25-го, а «Локо» 26-го? Непонятно.

Нуяэто: Семину, думаю, уже можно никого не бояться.

ПОГОРЕЛОВ И ОРЛОВ — КОММЕНТАТОРЫ МАТЧА «СПАРТАК» — «ЗЕНИТ».

Стали известны комментаторы матча 23-го тура премьер-лиги «Спартак» — «Зенит». На встрече в Москве 16 апреля будут работать Федор Погорелов, Евгений Савин, Геннадий Орлов, Валерий Карпин, Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Крайний справа — комментатор матча "Спартак" — "Зенит" (это не шутка) <a href="https://t.co/zCIMA1AJVr">https://t.co/zCIMA1AJVr</a> <a href="https://t.co/A061KppfGL">pic.twitter.com/A061KppfGL</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/851832268217888768">11 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: Да хоть с двумя Орловыми, а «Зениту» не выиграть у «Спартака» сейчас!

Roma_Totti: С одной стороны, если «Спартак» будет выигрывать, интересно, о чем будет говорить Орлов.

Ю. Ю: Отличный выбор!!!