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https://sport.mail.ru/news/football/29389136/
11 апреля 2017, 14:13 | Футбол | ТАСС

«Урал» договорился с футболистом Павлюченко о продлении контракта

Договор 35-летнего форварда с екатеринбургским клубом действует до лета текущего года.

Договор 35-летнего форварда с екатеринбургским клубом действует до лета текущего года. Увеличить
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Нападающий «Урала» Роман Павлюченко продлит контракт с футбольным клубом, предварительная договоренность об этом уже достигнута. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Договор 35-летнего форварда с екатеринбургским клубом действует до лета текущего года.

«Контракт мы перезаключим, уже обо всем договорились. Роман хочет этого, мы тоже, сейчас он игрок футбольного клуба “Урал”. Все будет нормально», — сказал Иванов.

В текущем сезоне Павлюченко провел 17 игр за «Урал» во всех турнирах, забил в них три мяча и выполнил одну голевую передачу. В весенней части первенства нападающий не выходил на поле из-за травмы, полученной на зимнем тренировочном сборе. Игрок является обладаем бронзовых медалей чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.
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