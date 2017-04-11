«Урал» договорился с футболистом Павлюченко о продлении контракта
Договор 35-летнего форварда с екатеринбургским клубом действует до лета текущего года.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Нападающий «Урала» Роман Павлюченко продлит контракт с футбольным клубом, предварительная договоренность об этом уже достигнута. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
Договор 35-летнего форварда с екатеринбургским клубом действует до лета текущего года.
«Контракт мы перезаключим, уже обо всем договорились. Роман хочет этого, мы тоже, сейчас он игрок футбольного клуба “Урал”. Все будет нормально», — сказал Иванов.
В текущем сезоне Павлюченко провел 17 игр за «Урал» во всех турнирах, забил в них три мяча и выполнил одну голевую передачу. В весенней части первенства нападающий не выходил на поле
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter