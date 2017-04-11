«Урал» договорился с футболистом Павлюченко о продлении контракта

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Нападающий «Урала» Роман Павлюченко продлит контракт с футбольным клубом, предварительная договоренность об этом уже достигнута. Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Договор 35-летнего форварда с екатеринбургским клубом действует до лета текущего года.

«Контракт мы перезаключим, уже обо всем договорились. Роман хочет этого, мы тоже, сейчас он игрок футбольного клуба “Урал”. Все будет нормально», — сказал Иванов.