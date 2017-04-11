Названы самые красивые футбольные фанатки Новосибирска

Победительница конкурса красоты будет представлять ФК «Сибирь» и Новосибирск на конкурсе «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ», который состоится в Москве. Призовой фонд финального этапа этого конкурса включает в себя недельную поездку на двоих на Кипр, фотосессию для публикации в глянцевом журнале и много других приятных призов.

У обеих девушек, которые стали лидерами народного голосования, разница в «лайках» незначительная. С крохотным перевесом лидером народного голосования стала 18-летняя Анастасия Устьянцева. Сама девушка из Новокузнецка, но сейчас живет и учится в Омске.

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— Новосибирская «Сибирь» заинтересовала меня еще несколько лет назад, — рассказала VN.ru юная болельщица. — Тогда наш ФК «Металлург-Кузбасс» играл в ФНЛ, а затем новокузнецкая команда стала играть ПФЛ, и там я уже ходила на «Сибирь-2». В ней тоже играли воспитанники из Новокузнецка. Интересно было наблюдать за молодыми ребятами, которые сейчас многого добились. Но их заметили именно в «Сибири», это большой плюс клубу за то, что у вас таких футболистов «выращивают».

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Примечательно, что Настя интересуется только российским футболом, и Футбольная национальная лига ей ближе. «Я стала приезжать в Новосибирск и случайно попадала на матчи, втянулась и сейчас уже приезжаю специально, — продолжает красавица. — В последнее время в Новосибирске бываю все чаще, чем дома или в Омске. Ваша команда — очень достойная и играет хорошо. Конечно, несмотря на то, что сейчас она занимает в турнирной таблице 17 место, играют новосибирцы стабильно. Нехватка финансов тоже играет определенную роль. Считаю, что нужно более стимулировать футболистов премиями».

Добавим, что Анастасия Устьянцева учится на преподавателя физической культуры с дополнительным образованием тренера по футболу. В этом году исполнилось три года, как она стала футбольным арбитром. А еще Настя профессионально занимается хендлингом — специально готовит собак к выставкам.

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Вторая победительница — профессиональная модель удивительной красоты Анна Дементьева. Она является моделью международного уровня. Некоторое время работала в Милане. «Футбол люблю с детства, — говорит Аня. — Выросла с мальчишками и играла вмести с ними. Первый раз на футбольный матч “Сибири” попала в августе 2010 года на ту самую игру с “ПСВ Эйндховен”, где “Сибирь” сенсационно обыграла 21-кратного чемпиона Нидерландов со счетом 1:0. Постоянно хожу на все домашние матчи “Сибири” последние два года. Обидно, конечно, что ребята сейчас в конце турнирной таблицы. Но, я уверена, что они еще вырвутся! Ведь главное нужно поддерживать нашу команду и ходить на их матчи! Удачи вам, ребята!».

Добавим, что Аня еще и очень любит готовить. Особенно выпечку. В свободное время она печет шикарные торты, от которых в восторге ее родные и друзья.

«Мы подвели итоги народного голосования, — сообщил VN.ru администратор ФК “Сибирь” Олег Епифанов. — Однако официально победительница будет определена 14 апреля на стадионе “Спартак”. В жюри будут сами футболисты, тренеры и руководство ФК “Сибирь”. И поскольку наш конкурс — это не простой конкурс красоты, участницам предстоит не только блеснуть своей красотой, но и проявить свои знания футбола и показать любовь к футбольному клубу “Сибирь”».