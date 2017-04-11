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11 апреля 2017, 6:50 | Футбол | ИА УралИнформБюро

«Шмели» выиграли четвертый матч подряд

В Екатеринбурге капитулировал «Оренбург».

Екатеринбургский «Урал» одержал четвертую победу кряду. 10 апреля на «СКБ-Банк Арене» со счетом 2:0 был бит «Оренбург», передает «Уралинформбюро».

Встреча проходила в рамках чемпионата России. Очередной мяч за «шмелей» забил пришедший в клуб зимой Владимир Ильин. Он отличился на 26-й минуте. Окончательный счет за считанные секунды до конца основного времени матча установил Чисамба Лунгу.

По итогам 22-го тура чемпионата «Урал» поднялся на 11 место, увеличив отрыв от зоны вылета.

Лидером первенства остался московский «Спартак». Второе и третье места занимают столичный ЦСКА и питерский «Зенит» соответственно.
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