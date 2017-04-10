«Рубин» сыграл вничью в Томске

После вылета «Рубина» из Кубка России команда получила много вполне заслуженной критики. Наставник «Рубина» мужественно пообещал сосредоточиться на оставшихся девяти матчах чемпионата страны. Встреча оказалась как нельзя кстати: «Томь» давно и прочно обосновалась на последнем месте в турнирной таблице, грех было не обыграть аутсайдера. Но сделать это не удалось.

Что касается состава «Рубина» на игру в Томске, то по сравнению с прошлым матчем в полуфинале Кубка России с «Уралом» в составе гостей с первых минут вышли в защите Виталий Устинов вместо Эльмира Набиуллина, отбывающего одноматчевую дисквалификацию, а также Алекс Сонг в полузащите вместо Мийо Цакташа. Отметим также появление в числе запасных «Рубина» на этот матч защитника Олега Кузьмина, не игравшего из-за травмы с прошлого сезона.

Нельзя не сказать пару слов и о стартовом составе хозяев, в нем было всего три футболиста старше 24 лет и не было ни одного легионера. Средний возраст «старта» «Томи» оказался 23,36 года. Выделим среди них полузащитника Евгения Баляйкина, поигравшего не так давно в «Рубине».

Сразу скажем, что Баляйкин успешно выполнял роль лидера «Томи», успевая и в обороне отрабатывать, и в нападении снабжать мячами молодых партнеров. Да и началась игра очень живо, даже сумбурно. Молодежный по сути состав хозяев совершенно не смутился при виде маститых легионеров «Рубина». Сразу бросилось в глаза, что казанцы предпочитали перекатывать мяч поперек поля, пока не появлялась возможность обострить игру. Сибиряки же сразу бросали мяч вперед, лихо и отчаянно стараясь найти пути к воротам Сергея Рыжикова, который, к слову, подписал новый контракт с «Рубином» по схеме 1+1.

За первые 45 минут гости ни разу не попали в створ ворот «Томи», били мимо и выше Мориц Бауэр, Алекс Сонг, Максим Лестьенн, Денис Ткачук. Но самым разочаровывающим промахом стал удар лучшего бомбардира «Рубина» — бразильского нападающего Жонатаса мимо ворот. Ведь это был реальный шанс восстановить равновесие в счете — на тот момент хозяева вели со счетом 1:0. 19-летний голкипер «Томи» Александр Мелихов зацепил в своей штрафной Лестьенна, и судья назначил пенальти в ворота хозяев. Но Жонатас пробил мимо, как и в предыдущем матче с «Уралом», кстати.

А вот Баляйкин великолепной передачей черед пол поля бросил в прорыв Алексея Пугина, и тот, выскочив из-за спин защитников «Рубина» один на один, пробил мимо Рыжикова, 1:0. Как справедливо заметил в перерыве Устинов в блиц-интервью каналу «Наш футбол», гостям нужно было забивать. «Нам для начала нужно гол забить, тогда и раскрепостимся. Хозяева обороняются большим числом, компактно. Моменты создаем, но не забиваем, вторую игру подряд не забиваем пенальти», — отметил казанский защитник.

Сразу скажем, что после перерыва на поле появился совершенно другой «Рубин». Состав был прежним, но появилась настоящая спортивная злость и азарт. Довольно скоро арбитр во второй раз назначил пенальти в ворота «Томи». Заработал пенальти Ильзат Ахметов, а исполнил не Жонатас, а Лестьенн. Бельгиец не промахнулся, 1:1. Опасные моменты у хозяйских ворот стали возникать едва ли не ежеминутно. Должен был забивать на 55-й минуте Ахметов, изящно пробивший пяткой, но выручил сибиряков нападающий Александр Соболев, успевший головой выбить мяч с линии родных ворот. Хозяева оборонялись из последних сил, хотя при первой же возможности местная молодежь пыталась убежать в контратаку.

И все же большое игровое преимущество «Рубина» сказалось еще раз. Не забил после углового Самбрано, мяч после его удара головой угодил в перекладину. Забил Лестьенн. Навес Ткачука в штрафную, сброс Жонатаса, и Лестьенн в упор вколотил мяч в сетку, оформляя дубль. Однако первая же удавшаяся контратака «Томи» стала роковой для гостей. Передача во вратарскую, и Соболев в касание забросил мяч в сетку, 2:2. Два раза хозяева пробили по воротам за весь матч — и два гола, гости нанесли 18 ударов, семь в створ, и в результате — те же два гола. Но нельзя не порадоваться за молодежь «Томи»: игроки не сдались, пропустив в трех последних матчах 12 мячей. Боевая ничья стала наградой для вчерашних дублеров.

В послематчевом экспресс-интервью каналу «Наш футбол» наставник «Рубина» Хавьер Грасия подвел итоги матча: «Мы нанесли 23 удара по воротам соперника, “Томь” нанесла всего два удара — это невероятно. Нам не хватило точности при такой статистике».

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков отметил характер своих ребят: «“Томь” играет с хорошей самоотдачей. Мы опять удачно повели в счете в первом тайме, но после допустили ошибку, которой можно было избежать. Рад, что боролись до конца — сумели найти моменты и свести матч вничью, проигрывая со счетом 1:2. Команда взрослеет? Надеюсь. Если сравнивать игру с предыдущими встречами, то сдвиги есть. Доволен, что они прибавляют в организации и дисциплине, это очень важно. Вратарь? Он хороший парень. Уверен, что у Мелихова большое будущее», — сказал Петраков.

Набрав 28 очков, казанцы остались на десятом месте. В следующем туре, 15 апреля, на своем поле «Рубин» будет принимать ФК «Краснодар».

«Томь» (Томск) — «Рубин» (Казань) — 2:2 (1:0)

Голы: Пугин (13), Соболев (83); Лестьеннн (47 — с пенальти, 79). На 26-й минуте Жонатас не реализовал пенальти.

Предупреждены: Осипов, Сасин; Лестьенн.

«Рубин»: Рыжиков, Устинов, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Сонг (Рочина, 87), Камболов, Ткачук, Ахметов (Карадениз, 68), Лестьенн, Жонатас.