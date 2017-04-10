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https://sport.mail.ru/news/football/29375898/
10 апреля 2017, 13:55 | Футбол | Чемпионат.com

РФПЛ заняла 22-е место в Европе по количеству разгромных результатов

Российская футбольная Премьер-Лига заняла 22-е место среди европейских чемпионатов с наибольшим количеством разгромных результатов во встречах. Об этом сообщил официальный сайт исследовательского центра CIES Football Observatory.

Данные приводятся за период с 1 июля 2016 года по 3 апреля 2017 года. На первой позиции в этом списке оказался чемпионат Кипра, в котором 22,5% матчей завершаются с разницей в три и более мяча. На втором месте австрийский чемпионат (21,5%), на третьем — Лига чемпионов (21%).

Согласно отчёту, 14,3% игр в РФПЛ завершаются с разгромным счётом. Меньше всего подобных результатов встречается в чемпионате Румынии — 7,7%.
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