РФПЛ заняла 22-е место в Европе по количеству разгромных результатов

Данные приводятся за период с 1 июля 2016 года по 3 апреля 2017 года. На первой позиции в этом списке оказался чемпионат Кипра, в котором 22,5% матчей завершаются с разницей в три и более мяча. На втором месте австрийский чемпионат (21,5%), на третьем — Лига чемпионов (21%).



Согласно отчёту, 14,3% игр в РФПЛ завершаются с разгромным счётом. Меньше всего подобных результатов встречается в чемпионате Румынии — 7,7%.