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10 апреля 2017, 13:25 | Футбол | Р-Спорт

Футболисты «Урала» обыграли «Оренбург» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Оренбург» в матче 22-го тура первенства России среди молодежных команд.

Встреча, прошедшая в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Александр Щербаков на 57-й минуте.

Основные команды «Урала» и «Оренбурга» сыграют друг с другом в рамках 22-го тура чемпионата России также в понедельник. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:30 по московскому времени.
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«Урал» выбран хозяином финального матча Кубка России

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» по итогам жеребьевки стал хозяином финального матча Кубка России по футболу с московским «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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