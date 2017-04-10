Футболисты «Урала» обыграли «Оренбург» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Оренбург» в матче 22-го тура первенства России среди молодежных команд.
Встреча, прошедшая в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил Александр Щербаков на 57-й минуте.
Основные команды «Урала» и «Оренбурга» сыграют друг с другом в рамках 22-го тура чемпионата России также в понедельник. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:30 по московскому времени.
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