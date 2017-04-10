Дерби Мадрида, превосходство «Баварии» и отрыв «Спартака». События уик-энда
Ничья «Реала» с «Атлетико», крупная победа «Баварии», достижения Игуаина и Буффона, а также успех «Спартака» — в обзоре
уик-энда.
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«Реал» и «Атлетико» заключили мир
Мадридское дерби — центральный матч 31-го тура чемпионата Испании. Команды Зинедина Зидана и Диего Симеоне сыграли вничью 1:1 на «Сантьяго Бернабеу», при этом «Реал» был ближе к победе. Лидер Примеры вёл в счёте благодаря голу Пепе головой, но в концовке нападающий Антуан Гризманн спас «Атлетико» от поражения. Пепе заработал в дерби ещё и перелом двух рёбер,
Атака «Барсы»: сотый раз, как в первый
«Реал» после этого тура не только сохранил первое место, но и увеличил преимущество над «Барселоной». Каталонцы неожиданно уступили на выезде «Малаге» — 0:2. Это был сотый совместный матч великолепного трио нападающих Месси — Неймар — Суарес, однако юбиляры сыграли на «Ла-Росаледе» так, словно впервые вышли на поле вместе. Особенно неудачной получилась игра для бразильца: Неймар подвёл «Барселону», заработав в середине второго тайма удаление за две жёлтых карточки. Хуже того, Неймару теперь грозит трёхматчевая дисквалификация за иронические аплодисменты в адрес судьи.
Коутиньо — лучший бразилец в АПЛ
Тем временем соотечественник Неймара полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо стал самым результативным бразильским игроком в истории английской
Шекспир и ливерпульская «четвёрка»
Крейг Шекспир здорово начал работу в качестве главного тренера «Лестера», сменив Клаудио Раньери. Этот специалист стал третьим за всю историю АПЛ тренером, который стартовал с пяти побед подряд в чемпионате. Прежде столь резвый дебют удавался только Карло Анчелотти в «Челси» и Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити». Но в этот
«Бавария» разгромила Дортмунд
В 28-м туре Бундеслиги сошлись два других участника четвертьфинала Лиги чемпионов — «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Мюнхенцы выиграли с крупным счётом 4:1, лишний раз подтвердив, что в чемпионате Германии у них нет конкурентов. Противостояние лучших бомбардиров турнира Роберта Левандовски и
Игуаин и Буффон переписывают рекорды
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин приблизил свою команду на шаг к золотым медалям чемпионата Италии. Благодаря дублю Игуаина в 31-м туре Серии А туринцы переиграли дома «Кьево» — 2:0. Аргентинский новичок достиг отметки в 20 голов за «Ювентус», повторив рекорд Джона Чарльза и Омара Сивори. Эти два форварда столько же забивали в составе «Старой синьоры» в свой дебютный сезон-1957/58. Матч с «Кьево» стал особенным и для Джанлуиджи Буффона: голкипер вышел на второе место по количеству матчей в Серии А (616) и должен сыграть ещё 32 раза, чтобы превзойти достижение Паоло Мальдини.
«Милан» выше «Интера»
В споре двух миланских клубов вновь поменялся лидер. В этом туре Серии А «Интер» неожиданно проиграл на выезде борющему за выживание «Кротоне» — 1:2, тогда как «Милан» крупно выиграл у «Палермо» — 4:0. Благодаря собственной победе и неудаче конкурента команда Винченцо Монтеллы обошла «Интер» в таблице на два очка. До этого «Милан» был выше соседа десять туров назад, но потом отстал от набравшей мощный ход команды Стефано Пиоли. Уже через неделю состоится миланское дерби, которое обещает стать очень жарким.
Балотелли рвётся в Лигу чемпионов
Бывший нападающий «Интера» и «Милана» Марио Балотелли, выступающий ныне в чемпионате Франции, напомнил о себе родине накануне дерби. Супер Марио двумя точными ударами принёс «Ницце» важную гостевую победу над «Лиллем» — 2:1. Сперва Балотелли забил в контратаке, а затем преуспел на добивании. Интересно, что в эпизоде с первым голом нападающему ассистировал Валентин Эйссерик, который недавно обвинял Балотелли в игре спустя рукава. «Ницца» продолжает борьбу за чемпионство с «Монако» и «ПСЖ», комфортно себя чувствует в зоне Лиги чемпионов. В активе Балотелли 13 голов в 19 матчах Лиги 1.
Золотой тур «Спартака»
По итогам 22-го тура российской
Железная нога Вернблума спасает ЦСКА
Центральный матч прошедшего тура РФПЛ состоялся в Краснодаре. Если бы команда Игоря Шалимова победила дома ЦСКА, то сократила бы отставание от армейцев до пяти очков и имела больше шансов вмешаться в борьбу за место в Лиге чемпионов.
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