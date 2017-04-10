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10 апреля 2017, 9:56 | Футбол | Р-Спорт

Футболист «Зенита» Александр Кержаков в третий раз стал отцом

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков в третий раз стал отцом.

У Кержакова и его супруги Миланы (до замужества носившей фамилию Тюльпанова) родился сын.

«Спасибо за сына любимая», — написал Кержаков в своем аккаунте в Instagram.

У 34-летнего футболиста уже есть дочь Дарья от первого брака с Марией Головой и сын Игорь от Екатерины Сафроновой.

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