Футболист «Зенита» Александр Кержаков в третий раз стал отцом
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков в третий раз стал отцом.
У Кержакова и его супруги Миланы (до замужества носившей фамилию Тюльпанова) родился сын.
«Спасибо за сына любимая», — написал Кержаков в своем аккаунте в Instagram.
У 34-летнего футболиста уже есть дочь Дарья от первого брака с Марией Головой и сын Игорь от Екатерины Сафроновой.
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