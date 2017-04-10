«Рубин» продлил контракт с Сергеем Рыжиковым
(Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» продлил контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым, сообщается на сайте клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Рыжиков начал играть за «Рубин» в 2008 году и сразу стал основным вратарем.
В дебютный сезон выступления в Казани Сергей Рыжиков помог «Рубину» В В дебютный сезон выступления Рыжиков помог завоевать первые в истории клуба золотые медали чемпионата России, а на следующий год повторить это достижение.
В составе «Рубина» Сергей Рыжиков является двукратным чемпионом России (2008, 2009), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012), обладателем Кубка России (2011/2012), бронзовым призером чемпионата России (2010). В составе сборной России участник ЧМ-2014 в Бразилии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter