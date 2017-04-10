«Рубин» продлил контракт с Сергеем Рыжиковым

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Рыжиков начал играть за «Рубин» в 2008 году и сразу стал основным вратарем.

В дебютный сезон выступления в Казани Сергей Рыжиков помог «Рубину» В В дебютный сезон выступления Рыжиков помог завоевать первые в истории клуба золотые медали чемпионата России, а на следующий год повторить это достижение.

В составе «Рубина» Сергей Рыжиков является двукратным чемпионом России (2008, 2009), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012), обладателем Кубка России (2011/2012), бронзовым призером чемпионата России (2010). В составе сборной России участник ЧМ-2014 в Бразилии.