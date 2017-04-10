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https://sport.mail.ru/news/football/29371867/
10 апреля 2017, 9:30 | Футбол | ИА Татар-информ

«Рубин» продлил контракт с Сергеем Рыжиковым

(Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» продлил контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым, сообщается на сайте клуба.

Рыжиков начал играть за Рубин в 2008 году и сразу стал основным вратарем. Увеличить
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Рыжиков начал играть за «Рубин» в 2008 году и сразу стал основным вратарем.

В дебютный сезон выступления в Казани Сергей Рыжиков помог «Рубину» В В дебютный сезон выступления Рыжиков помог завоевать первые в истории клуба золотые медали чемпионата России, а на следующий год повторить это достижение.

В составе «Рубина» Сергей Рыжиков является двукратным чемпионом России (2008, 2009), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012), обладателем Кубка России (2011/2012), бронзовым призером чемпионата России (2010). В составе сборной России участник ЧМ-2014 в Бразилии.
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