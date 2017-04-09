Лискинский футбольный клуб «Локомотив» исключили из РФС

На днях состоялась конференция Российского футбольного союза. На нем из состава организации вывели семь клубов.

Одной из команд, которая покинула РФС, стал футбольный клуб «Локомотив» из Лисок. За это решение проголосовал 259 из 273 человек.

Отметим, также РФС сообщил о расходах на сборные страны. В прошлом году на их функционирование потратили 1 млрд 400 млн рублей. Из них 525 млн потратили на главную команду России, на женскую сборную 31 млн и 44 млн на «молодежку».