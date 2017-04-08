«Факел» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в Воронеже

Футболисты «Факела» победили «Нефтехимик» в матче 30 тура ФНЛ со счетом в субботу, 8 апреля. Главным героем встречи стал Александр Касьян, забивший два мяча.

Несмотря на то, что «Нефтехимик» обосновался на последнем месте в лиге, тренерский штаб воронежцев не решился менять схему 5−3−2 на более атакующую модель. В стартовом составе впервые вышло сочетание центральных защитников Виталий Шахов-Алексей Курилов-Дмитрий Иванов. Трио центральных полузащитников неожиданно составили «опорник» Александр Трошечкин, номинальная «десятка» Дмитрий Каюмов и фланговый хавбек Иванс Лукьяновс, которые раньше не выходили вместе в основном составе. Дисквалифицированный главный тренер «Факела» Павел Гусев обосновался на трибуне — наставник сине-белых пришел на матч с дочкой.

На стартовых минутах матча гости были активнее. Аутсайдер ФНЛ владел мячом и искал подходы к штрафной площади воронежцев. Несколько раз при потере мяча «Нефтехимик» включал прессинг, и обнажал проблемы сине-белых с выходом из обороны в атаку. А уже на седьмой минуте встречи случился гол — гости провели атаку левым флангом, и защитники «Факела» позволили соперникам вывести на удар Михаила Петролая, который ударом на исполнение поразил дальнюю от Александра Саутина «девятку». После этого воронежцы понесли потерю, Никиту Саталкина увели с поля из-за травмы, форварда заменил Михаил Бирюков.

После гола гости сели в защиту. В позиционной атаке «Факел» действовал медленно, «Нефтехимик» спокойно оборонялся, в полном составе находясь за линией мяча. От безысходности вперед пошел воронежцев Алексей Курилов. Не имея адресатов для передачи, он примитивно забрасывал мяч в штрафную, а болельщики кричали: «Кому?!» «Факел» выручил «стандарт» — Курилов сравнял счет после подачи Каюмова с углового.

Вслед за этим воронежцы создали опасную контратаку, но Бирюков ошибся в передаче возле чужой штрафной. В середине тайма «Нефтехимик» практически не контратаковал, при потере мяча воронежцы быстро возвращали его себе. А на 45 минуте гости едва не пропустили еще раз. Дмитрий Тихий подал в штрафную, Александр Касьян принял мяч и пробил чуть выше левого верхнего угла ворот.

В начале второго тайма «Факел» неожиданно пропустил второй мяч — после провала в зоне левого центрального защитника игроки «Нефтехимика» вдвоем вышли на Александра Саутина, и Алексей Быбырь поразил пустые ворота. Но воронежцы опять отыгрались. Команду выручил Касьян, точно пробивший в дальний верхний угол из пределов штрафной. «Факел» тут же перешел на расстановку 4−3−3 — на поле одновременно оказались Александр Касьян, Михаил Бирюков и Руслан Болов.

Воронежцы заперли гостей на их половине поля и стал раскачивать оборону гостей. В одной из таких атак Касьян решился на удар с 20 метров и не прогадал — мяч попал в «девятку» ворот «Нефтехимика». Этот гол принес воронежцам победу.