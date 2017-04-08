Мутко vs Мурманск. Самый яркий диалог конференции РФС

В ходе очередной Конференции РФС было сказано много красивых и обнадеживающих слов о будущем российского футбола, а вот о суровом настоящем ярче всех высказался со сцены представитель президент федерации футбола Мурманской области Николай Довгоборский.

— Добрый день, уважаемые участники, гости, друзья, — скромно начал Довгоборский. — Я по поводу общенациональной стратегии. Почитал, ознакомился. Все мне нравится. Но хочу на примере своего региона рассказать, как решаются задачи по осуществлению таких планов.

У меня очень хорошие отношения с нашим председателем областного спорткомитета. Я прихожу, обсуждаю с ней все вопросы, она со всем соглашается: «Да, надо развивать, надо строить. Но когда дело доходит до конкретики… — денег нет (смех в зале). Она меня отправляет к спонсорам. Хорошо. Хотя я не люблю это слово. Ведь тому, кто что-то дает, нужно и что-то получить. К слову, Мурманск — не край белых медведей. Просто чуть-чуть раньше наступает зима, и попозже весна. Но это богатейший край. Если сделать там автономию, то это будет богатейшая автономия в мире.

Так вот я пошел по спонсорам. По банкам, в рыбный, торговый порт. Предлагаю различный спектр рекламной продукции — на сайтах, на футболках. На что мне отвечают: «А зачем нам это нужно? Мы сейчас дадим денег на футбол, и к нам тут же придет налоговая».

Меня очень волнует вопрос детско-юношеского футбола. Неделю назад закончились соревнования в Нижнем Тагиле. Наши команды регулярно участвуют и даже побеждают в межрегиональных турнирах. До определенного возраста дети составляют достойную конкуренцию. Но после 12−13 лет им просто негде заниматься. Ну нет у нас достаточно полноразмерных полей! А для зимы манежей нет вообще. И ребята останавливаются в развитии.

Так вот о Нижнем Тагиле. Наши ребята достойно выступали. И попали на команду из Дагестана. А у нее заявочный лист без подписи, без реквизитов, паспортов футболистов нет… Она даже в регионе не принимала участия в соревнованиях. Но до игр в турнире ее допустили. Наши тренеры нашли информацию по игрокам: два человека оказались 2001 года рождения, то есть на два года старше. Но главный судья звонит в Москву. Там говорят: «Пусть играют и молчат». О каком развитии детского спорта можно говорить? В итоге мы остались без матчей за призовые места. А пробились бы ребята в полуфинал — у меня были бы основания просить лучшее финансирование на следующий год.

Цитата Мурманск — не край белых медведей. Просто чуть-чуть раньше наступает зима, и попозже весна.

И последнее. Я очень радовался, когда сборная Исландии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Потому что она показала пример того, как можно добиваться успеха за счет выстроенной инфраструктуры. Ведь город-герой Мурманск — это та же Исландия, те же 300 тысяч населения. Но у Мурманска нет своего манежа! Мы не просим шикарных сооружений. Поставьте нам просто крытую коробку! Мне негде тренировать детей. А кто даст гарантию, что среди этих ребят нет Аршавина и Кержакова?! Они просятся, а мы не можем дать им такую возможность. Спасибо! (аплодисменты в зале).

— У меня двоякое такое впечатление от выступления, — ответил Мутко. — Вроде все правильно вы говорите. Я понимаю реально, что на этой земле происходит. Но с другой стороны вспоминается анекдот про лотерейный билет. 347 полей мы уложили в стране! Просто надо авторучку взять и заявку написать. С вашей девушкой-министром спорта я много что реализовал! Мы построили там фантастический центр. Восемь полей у вас там кстати есть. А сколько раньше было?

Мы запустили проект строительства частных манежей. Но для него землю надо выделить и так далее. Девять регионов уже подсуетились. Я понимаю все сложности, министры спорта в регионах меняются: один пинг-понг любит, другой начинает единоборства развивать. Всех за год я удовлетворить не мог. Просто посмотрите на мой календарь в публичном пространстве. Я физически все не успеваю. Но я для того и вернулся в РФС, чтобы постепенно все наладить. Я ведь ничего здесь не получаю. Только приношу! А в ответ получаю критику.

Сейчас мы принимаем стратегию развития, где особое внимание уделяется региональному футболу. И вы этой своей девушке покажете мою подпись, подпись министра спорта. И она обязана будет это исполнять!

Футбол считается базовым видом только в 30 регионах. Я ставил задачу повысить это число. Но пока никто не пошевелился. Если в следующий раз это повторится, то я администрацию РФС отправлю в отставку. Прямо здесь, в зале! Футбол должен стать базовым видом спорта во всех регионах! Это не дает особых преференций, но дает право на финансирование. У нас Зорков (заместитель генерального секретаря РФС — Прим. «СЭ») столько лет в РФС, поседел уже. При двух президентах бамбук курил, а задачу не решил. Но мы сделаем так, что вы придете к девушке в Мурманске и скажете: «У нас не только лыжи, но и футбол — базовый вид!».

И нужно самим шевелиться. Вот вы про дагестанскую команду говорите. Что, нужно было ждать конференции? что среди этих ребят нет Аршавина и Кержакова?! Назовите мне того, кто сказал: «Играйте!» Назовите! И он завтра сам будет играть в другом месте, если это были соревнования под эгидой РФС.

Цитата Если в следующий раз это повторится, то я администрацию РФС отправлю в отставку. Прямо здесь, в зале!

— Так, просят прояснить момент. «Противоречие в том, что регионы должны соответствовать определенным критериям, чтобы футбол в них признали базовым видом спорта. Например, в Вологодской области сделать этого не удается именно по такой причине». Да, я сам подписывал такой приказ, там есть несколько критериев. Но Вологодская область… Родина Деда Мороза, родина вологодского «Динамо». Как она может не соответствовать? Не верю в это! Это мы поправим! (Общий смех и аплодисменты.).

Филипп ПАПЕНКОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

с Новинского бульвара