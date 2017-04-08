Мутко: Контрольно-квалификационная комиссия РФС станет самостоятельным органом

«Мы выведем контрольно-квалификационную комиссию из-под ответственности судейского комитета, сделаем более независимым органом», — заявил Мутко.

ККК была создана в начале ноября прошлого года. Как говорится в сообщении на официальном сайте РФС, целями комиссии является повышение качества судейства и инспектирования матчей чемпионата, первенства и Кубка России по футболу среди команд нелюбительских футбольных клубов, а также объективная и независимая аналитическая оценка принятых судьями и инспекторами решений при проведении соревнований. Кроме этого, в задачи комиссии входит рассмотрение апелляций судей на оценки инспекторов.

Комиссия состоит из председателя (Александр Разинский) и четырех членов (Юрий Баскаков, Андрей Бутенко, Виктор Пушкин и Виктор Башкиров), каждый из которых имеет право решающего голоса, а также технического секретаря (Анатолий Жарков), который не имеет права решающего голоса.