Мутко: Контрольно-квалификационная комиссия РФС станет самостоятельным органом
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/.
Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) больше не будет зоной ответственности судейского комитета организации и станет самостоятельным органом. Об этом на пресс-конференции сообщил президент РФС Виталий Мутко.
«Мы выведем
ККК была создана в начале ноября прошлого года. Как говорится в сообщении на официальном сайте РФС, целями комиссии является повышение качества судейства и инспектирования матчей чемпионата, первенства и Кубка России по футболу среди команд нелюбительских футбольных клубов, а также объективная и независимая аналитическая оценка принятых судьями и инспекторами решений при проведении соревнований. Кроме этого, в задачи комиссии входит рассмотрение апелляций судей на оценки инспекторов.
Комиссия состоит из председателя (Александр Разинский) и четырех членов (Юрий Баскаков, Андрей Бутенко, Виктор Пушкин и Виктор Башкиров), каждый из которых имеет право решающего голоса, а также технического секретаря (Анатолий Жарков), который не имеет права решающего голоса.
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