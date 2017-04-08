Итоги конференции РФС: путь на финансовую стабилизацию и одобрение «Стратегии-2030»
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС), которая прошла в субботу в Москве, наметила основные принципы, по которым будет функционировать и развиваться вид спорта в стране. Делегаты приняли «Стратегию-2030», которая была написана по поручению президента страны Владимира Путина.
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Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта прошел в декабре 2015 года. Уже на внеочередной конференции РФС, которая состоялась в сентябре прошлого года, организация взяла «Стратегию-2030» за основу деятельности. С тех пор, как отметил президент РФС и вице- премьер РФ Виталий Мутко, в документе произошли лишь незначительные изменения, однако добавилась дорожная карта, в которой намечены сроки реализации реформ, прописанных в стратегии. Конференция приняла «Стратегию», однако, как отметил Мутко, исполкому еще предстоит доработать документ и дорожную карту.
Одним из самых волнующих пунктов стратегии является развитие профессионального футбола и связанные с этим меры. Однако конкретики было озвучено мало. Мутко, а также глава Российской футбольной
Мутко также коснулся темы судейства.
«Хочу отметить, что “Стратегия” так и останется мертвым документом, если не будет должным образом реализовываться, — подчеркнул Мутко. — Нам нужны компетентные исполнители, каждый из присутствующих в зале должен чувствовать свою ответственность».
Две основные задачи
Как отметил Мутко, основные задачи организации на текущий год — финансовое оздоровление, а также проведение Кубка конфедераций и подготовка к чемпионату мира. Первому вопросу было уделено особое внимание. Мутко, а затем глава
«Хотел бы констатировать, что в финансовом плане мы пока находимся в непростой ситуации. Накопленные задолженности не позволяют в полной мере заниматься развитием футбола, — заявил Мутко. — Баланс пока не тот, который позволил бы сказать, что мы организация, которая уверенно смотрит в будущее. Не будет ни одной программы, не будет инвестиций в будущее, если мы не наладим наше финансовое положение».
Что касается предстоящих домашних турниров, глава РФС отметил, что основная часть бюджета вновь будет направлена на обеспечение сборных страны, в частности основную. Глава организации высказал доверие главному тренеру команды Станиславу Черчесову. Тот, в свою очередь, выступил с докладом, в котором отметил начавшуюся смену поколений в команде, а также амбиции бороться за победу на Кубке конфедераций. Мутко также отметил, что все стадионы и инфраструктура, которые будут задействованы во время Кубка конфедераций, находятся в высшей степени готовности.
Изменения в уставе
Сразу несколько значимых поправок было принято в устав РФС. Так, исполком организации будет увеличен на двух членов за счет включения в него председателя судейского комитета (на данный момент должность занимает Андрей Бутенко) и одного бывшего игрока сборной; довыборы пройдут на следующей конференции. Появилась возможность расширить и бюро исполкома с пяти до девяти членов — если раньше президент мог назначать трех
Одной из разновидностей футбола стал киберфутбол; отныне его развитие является одной из целей организации. Впервые были прописаны функции и задачи, поставленные перед новосозданным комитетом по маркетингу РФС.
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